Алиссон в бассейне своего дома покрестил жену Фреда. До этого – Роберто Фирмино

Январь – Алиссон крестил Роберто Фирмино. Сделал это в бассейне своего дома. Вместе с Алиссоном и Фирмино на церемонию были приглашены, жены игроков, бразильский певец Исайа Саад и общие друзья.

Алиссон прочитал молитву, окунул Фирмино в бассейн – так закончился обряд, по итогам которого оба расплакались. Из крещения сделали красивое видео – его Фирмино загрузил к себе в инстаграм.