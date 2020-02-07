Алиссон в бассейне своего дома покрестил жену Фреда. До этого – Роберто Фирмино
Январь – Алиссон крестил Роберто Фирмино. Сделал это в бассейне своего дома. Вместе с Алиссоном и Фирмино на церемонию были приглашены, жены игроков, бразильский певец Исайа Саад и общие друзья.
Алиссон прочитал молитву, окунул Фирмино в бассейн – так закончился обряд, по итогам которого оба расплакались. Из крещения сделали красивое видео – его Фирмино загрузил к себе в инстаграм.
Февраль – Алиссон крестил жену игрока «Манчестер Юнайтед» Фреда Монику Салум. Все проходило там же – в бассейне дома Алиссона. Видео сразу же оказалось в инстаграме Салум.
Девушка подписала видео: «Этот день! День, который навсегда отмечен в моем сердце и в моей душе. День моей встречи с Иисусом Христом, когда я почувствовала его присутствие и почувствовала, что сделала самый верный и самый важный выбор в моей жизни».
Алиссон – христианин и член евангелической группы «Церковь Хиллсонг». Это евангелическая церковь, члены которой испытают особые эмоции во время крещения (это видно по реакции Алиссона). Оба раза все участники крещения были в черных футболках с изображением креста, равного любви. Этот символ связан с «Церковью Хиллсонг».
Вера играет важную роль в жизни Алиссона:
- В одном из своих интервью он говорил, что перед матчем у него нет никаких специальных обрядов – он просто выходит на поле, мысленно молится и смотрит на небо.
- В своем инстаграме он благодарил бога, когда сыграл первый матч на ЧМ-2018.
- После победы в ЛЧ он был в майке с таким же логотипом, какой у него был на футболке во время крещений Фирмино и жены Фреда.
В Англии шутят: Алиссон в 2020-м покрестил больше людей, чем пропустил голов. С такими заголовками вышли материалы на The Sun и TalkSport. И действительно: единственный гол в 2020 году он пропустил в матче с «Вулверхэмптоном» – от Рауля Хименеса. 1 пропущенный мяч против 2 человек, которых он крестил.