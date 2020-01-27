Клопп открыто говорит про большую проблему – формат кубков все ненавидят
«Ливерпуль» в Кубке Англии сыграл вничью с «Шрусбери» – 2:2. Клопп выставил на матч не основной состав: ни Салах, ни Ван Дейк, ни Алисон, ни (почти) любой другой звездный игрок там не вышел в основе.
Но из-за ничьи назначили переигровку, и Клопп уже ясно сказал – этот матч он будет бойкотировать.
Монолог Клоппа: сыграет молодежка, сам он тоже не приедет
«Ситуация следующая. Мы знали уже на протяжении двух недель... На самом деле, знали даже раньше, что так получится.
В апреле 2019 года мы получили письмо от АПЛ, где они просили нас уважать зимний перерыв, а не организовывать международные товарищеские матчи или другие игры. Мы уважаем это.
Итак, я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв, а это значит, что нас не будет на переигровке. Сыграет молодежка. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв. Этим мы и занимаемся. Если футбольная ассоциация Англии не уважает это, то мы не можем это изменить. Нас там не будет.
Значит ли это, что и меня там не будет? Да. Тренер «Ливерпуля» U23 Нил Критчли будет на скамейке».
Почему всех в АПЛ бесит Кубок Англии?
Дело не в самом Кубке, а в календаре клубов АПЛ. Так часто, как в Англии, не играют почти нигде.
- В лиге 20 команд – это максимальное число. Да, в Испании и Италии столько же, но в большинстве других лиг команд меньше и матчи реже.
- За сезон в Англии играют сразу два кубка: Кубок Лиги и Кубок Англии. Формально они отличаются тем, что в Кубке Англии играют команды со всех дивизионов, но до самых поздних этапов команды с низов все равно не доходят. Так что с точки зрения клубов АПЛ они почти не отличаются по нагрузке.
- В Кубке Англии есть переигровки – если команды сыграли вничью, назначается второй матч. Ровно на это и попал Клопп. С прошлого сезона их отменили на поздних стадиях турнира, но иногда все равно такое случается.
К этому добавляем то, что клубы Англии всегда активно играют в еврокубках. Каждый год у 6-7 команд – шесть дополнительных матчей осенью и еще сколько-то весной. А в случае с «Ливерпулем» – появляется еще и клубный чемпионат мира.
В Англии давно говорят о том, что надо уменьшать количество матчей: отменять переигровки, объединять кубки или сужать АПЛ. Но пока хватило только на запрет переигровок на поздних стадиях.
Клопп уже слил Кубок Лиги
Тогда причина была другая – команда в конце 2019-го играла на клубном ЧМ, а матч Кубок Лиги назначили с разницей в один день. Физически успеть на оба матча было почти невозможно, да и не очень нужно.
Клопп сделал то же самое – пустил играть молодежь, а сам уехал брать международный трофей. В итоге «Ливерпуль» сгорел 0:5 «Астон Вилле» и спокойно выбыл из турнира.
Сейчас формально наложения нет: переигровка 4 февраля. Между 1 и 15 февраля у «Ливерпуля» нет матчей, но Клоппу и его банде просто нужен отдых – и это объяснимо. Уже 18 февраля «Ливерпуль» играет с «Атлетико», и оставшаяся часть календаря будет непростой.