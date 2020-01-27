Клопп открыто говорит про большую проблему – формат кубков все ненавидят

Монолог Клоппа: сыграет молодежка, сам он тоже не приедет

«Ситуация следующая. Мы знали уже на протяжении двух недель... На самом деле, знали даже раньше, что так получится.

В апреле 2019 года мы получили письмо от АПЛ, где они просили нас уважать зимний перерыв, а не организовывать международные товарищеские матчи или другие игры. Мы уважаем это.

Итак, я сказал парням еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв, а это значит, что нас не будет на переигровке. Сыграет молодежка. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв. Этим мы и занимаемся. Если футбольная ассоциация Англии не уважает это, то мы не можем это изменить. Нас там не будет.

Значит ли это, что и меня там не будет? Да. Тренер «Ливерпуля» U23 Нил Критчли будет на скамейке».