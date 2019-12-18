«Ливерпуль» вышел с самым молодым составом в истории – и дерзко проиграл

Да, вы уже знаете, что в эти дни «Ливерпуль» играет два матча за сутки. Так совпало: команда играет в четвертьфинале Кубка английской лиги (матч с «Астон Виллой» 17 декабря в 23:45 по Москве) и на Клубном чемпионате мира в Катаре (с «Монтеррейем» 18 декабря в 22:30).

Федерация английского футбола не пошла на уступки «Ливерпулю» и не стала переносить матч кубка. Клопп решил проблему по-простому: увез в Катар весь основной состав, а на кубок оставил молодежный и тренера команды U-23 Нила Критчли.