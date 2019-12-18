«Ливерпуль» вышел с самым молодым составом в истории – и дерзко проиграл
Да, вы уже знаете, что в эти дни «Ливерпуль» играет два матча за сутки. Так совпало: команда играет в четвертьфинале Кубка английской лиги (матч с «Астон Виллой» 17 декабря в 23:45 по Москве) и на Клубном чемпионате мира в Катаре (с «Монтеррейем» 18 декабря в 22:30).
Федерация английского футбола не пошла на уступки «Ливерпулю» и не стала переносить матч кубка. Клопп решил проблему по-простому: увез в Катар весь основной состав, а на кубок оставил молодежный и тренера команды U-23 Нила Критчли.
Предполагалось, что Клопп расфасует состав равномерно: оставит игроков ротации на кубок, а в Катар возьмет основных + глубоких резервистов. Но тренер показал свое принципиальное отношение: на Клубный чемпионат мира поехали абсолютно все игроки, близкие к первой команде.
Поэтому так и получилось, что на матч с «Астон Виллой» у «Ливерпуля» вышел самый молодой состав за всю историю клуба; средний возраст – 19 лет и 6 месяцев.
В составе «Ливерпуля» вышло всего два игрока старше 21 года, пятеро 17-летних и 16-летний Элиотт (был одним из лучших в матче). А еще за команду дебютировало сразу пять игроков.
При этом «Ливерпуль» начал очень дерзко. Команда владела мячом, атаковала, много била и фирменно прессинговала.
Но «Астон Вилла» быстро забила два гола: один со стандарта, второй – после обидного рикошета от игрока «Ливерпуля».
К перерыву счет был 4:0. Но при этом «Ливерпуль» переиграл «Виллу» по владению (54%-46%), по ударам по воротам (8-3) и в створ (7-2).
Во втором тайме игра была более-менее равной (снова респект «Ливерпулю»). Правда, «Вилла» забила еще на последней минуте (под исполнение болельщиками «Ливерпуля» гимна своей команды). Матч закончился со счетом 5:0.
Ситуация настолько необычная и абсурдная, что «Ливерпуль» нанял специальный самолет, чтобы несколько молодых футболистов полетели в Катар сразу после игры – помогать первой команде.