Почему провалилась организация финала Лиги чемпионов: полиция спровоцировала давку и жестила с фанатами, УЕФА не контролировал продажу билетов

Что говорят официальные лица о причинах беспорядков

Здесь важно понимать разделение. С одной стороны, есть общее мнение УЕФА, власти и полиции Франции. С другой стороны, есть «Ливерпуль».

И вот что они говорят:

• Мнение УЕФА: «Перед матчем тысячи фанатов заблокировали турникеты в проходах для «Ливерпуля». Они купили поддельные билеты. Это привело к большим толпам, которые пытались попасть внутрь. Из-за этого начало матча было отложена – сотрудники безопасности и стюарды пытались впустить как можно больше фанатов с нормальными билетами в чашу стадиона.

Число людей за стадионом продолжало расти, из-за чего полиция разгоняла их слезоточивым газом. УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события. Мы рассмотрим этот случай вместе с полицией, властями Франции и местной Федерацией футбола»;

• Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин хвалил полицию и благодарил ее за устранение беспорядков;

• В отчетах полиции сказано, что виноваты фанаты, которые пришли с фальшивыми билетами. Ситуацию, по ее мнению, усугубили люди без билетов, которые прорывались на стадион. Это спровоцировало полицию на применение жестких методов сдерживания;

• А это официальное заявление «Ливерпуля»: «Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на «Стад де Франс». Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видим сегодня вечером. Мы официально запросили проведение расследования».