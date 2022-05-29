Почему провалилась организация финала Лиги чемпионов: полиция спровоцировала давку и жестила с фанатами, УЕФА не контролировал продажу билетов
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов (1:0) и обновил свой же рекорд по числу побед в турнире – теперь у него их 14. Но важнейшим событием вокруг этой игры были беспорядки рядом со стадионом. Начало матча было отложено трижды. Полиция дралась с фанатами и применяла слезоточивый газ – доставалось не только мужчинам, но и женщинам с детьми.
Все это – результат проваленной подготовки Парижа, которая заняла всего три месяца.
Что говорят официальные лица о причинах беспорядков
Здесь важно понимать разделение. С одной стороны, есть общее мнение УЕФА, власти и полиции Франции. С другой стороны, есть «Ливерпуль».
И вот что они говорят:
• Мнение УЕФА: «Перед матчем тысячи фанатов заблокировали турникеты в проходах для «Ливерпуля». Они купили поддельные билеты. Это привело к большим толпам, которые пытались попасть внутрь. Из-за этого начало матча было отложена – сотрудники безопасности и стюарды пытались впустить как можно больше фанатов с нормальными билетами в чашу стадиона.
Число людей за стадионом продолжало расти, из-за чего полиция разгоняла их слезоточивым газом. УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события. Мы рассмотрим этот случай вместе с полицией, властями Франции и местной Федерацией футбола»;
• Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин хвалил полицию и благодарил ее за устранение беспорядков;
• В отчетах полиции сказано, что виноваты фанаты, которые пришли с фальшивыми билетами. Ситуацию, по ее мнению, усугубили люди без билетов, которые прорывались на стадион. Это спровоцировало полицию на применение жестких методов сдерживания;
• А это официальное заявление «Ливерпуля»: «Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на «Стад де Франс». Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видим сегодня вечером. Мы официально запросили проведение расследования».
Насколько жестко действовала полиция перед финалом Лиги чемпионов
В нашем анонсном материале мы рассказывали, что для подготовки к матчу и обеспечению порядка власти Парижа задействовали 6800 полицейских и жандармов. Позже французские медиа писали, что они задействовали сотрудников не только из самого Парижа и районов, но и из близлежащих городов. Полиция пригнала бронетехнику и привела в готовность некоторые боевые отряды. Проблема в том, что она в этой ситуации действовала крайне жестко.
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После безуспешных попыток остановить толпу полицейские применили слезоточивый газ. Под него попали не только мужчины, но и женщины и дети. В замесе оказался брат Матипа со своей беременной женой. А фанаты «Ливерпуля» жаловались, что никогда в жизни не видели такой ужасной подготовки. Один из них говорил в интервью Daily Mail: «Для 20 тысяч болельщиков «Ливерпуля» полиция приготовила слишком узкое пространство. Со мной приехал мой 82-летний тесть. Он был в Милане, Киеве [на других финалах Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля»], но никогда не видел ничего хуже этого».
УЕФА и организаторы матча выбрали странную позицию в освещении проблемы. Сначала они запустили по стадиону сообщения, в которых обвинили фанатов «Ливерпуля» в создании беспорядков и предупредили других болельщиков. Потом стюарды и полиция прерывали работу журналистов. Корреспондент Associated Press Роб Харрис говорил, что сотрудники УЕФА мешали журналистам выполнять свою работу: спрашивали аккредитацию и говорили о нарушениях, когда они включали камеры для съемки полиции. Журналист Стив Дуглас писал:
«Стюард затолкал меня в помещение, велел снять аккредитацию и заставил удалить видеозаписи с разборками полиции и фанатов. Иначе меня бы просто не пустили на стадион».
О таком же отношении писали и некоторые британские медиа, включая Daily Mail.
УЕФА и полиция перекладывают вину на фанатов с фальшивыми билетами. На Евро у Франции была та же ситуация
В 2016-м «Стад де Франс» принимал финал французского Евро-2016. И тогда были сообщения, что фальшивые билеты у мошенников купили несколько тысяч фанатов. Организаторы настолько не контролировали ситуацию, что поддельный билет можно было купить на ряде сайтов буквально за несколько часов до финала Евро. И часто мошенники продавали их по суперзавышенным ценам – до нескольких тысяч евро.
Проблема была настолько масштабной, что УЕФА выпустил специальное предупреждение для фанатов, в котором просил перепроверять продавцов билетов – это из-за участившихся обманов. Тогда исполняющий обязанности президента УЕФА Анхель Мария Вильяр говорил:
«Продажа фальшивых билетов – большая проблема, которую мы упустили. Думаю, это будет нам большим уроком на будущее. Надеюсь, УЕФА сделает все, чтобы не повторить эту ошибку».
Спустя шесть лет ситуация повторилась вновь – до начала матча была куча сообщений, что фанаты приобретают фальшивые билеты. Например, за два дня до финала Mirror описал случай, когда несколько фанатов «Ливерпуля» перевели мошенникам 19 тысяч фунтов и остались без похода на «Стад де Франс».
Какие ошибки организаторов выделяют французские медиа
Конструктивных разборов от французских журналистов было немного. В основном все пересказывали события возле юго-западного входа на стадион. Но вот отдельные мнения, почему случился провал.
1. Фанаты «Ливерпуля» двигались на свою трибуну по узкой улице. Полиция оцепила ее и сузила еще больше – это привело к столпотворению и разрушению нормальных очередей. Плюс образовалась давка;
2. Корреспонденты Le Parisien пишут, что полиция слишком жестко контролировала толпу (слезоточивый газ, дубинки, водометы). Это привело к ответной агрессии со стороны фанаты. Итог – более 150 пострадавших с легкими повреждениями и почти сотня задержанных.
Журналисты 20min поговорили с некоторыми фанатами и заявили: многие, кто прорывался на стадион, перелезая через забор, просто спасались от слезоточивого газа. И уже на входе на трибуны их жестко скручивала полиция.
3. Еще журналисты обвиняют стюардов в некорректной работе.
Если сравнить два еврокубковых финала (Лигу Европы и Лигу чемпионов), то ситуации диаметрально противоположные. В Севилью приехало более 120 тысяч фанатов из Германии и Шотландии. Драки были на улицах, но в пределах стадиона все было цивилизованно.
Париж не справился с таким количеством фанатов: разборки были до матча, беспорядки были и рядом со «Стад де Франс». Франция второй крупный турнир подряд заваливает организацию. На Евро были бесконечные драки между фанатами. В финале ЛЧ-2022 – такое.
Кажется, УЕФА планировал сделать из финала Лиги чемпионов Супербоул. Не получилось
Одним из организаторов предматчевого шоу была компания Pepsi. Для исполнения живой музыки она пригласила номинантку на премию Грэмми Камилу Кабельо. Она исполнила несколько своих песен. У Кабельо огромная фан-база в США, и есть мнение, что Pepsi пригласила ее для привлечения дополнительной аудитории в Штатах и Латинской Америке (она родом из Колумбии).
УЕФА уже давно экспериментирует с шоу перед финалом ЛЧ и во время перерыва. В разное время выступали Dua Lipa, Imagine Dragons, Marshmellow. Но сейчас усилия организаторов фанаты не оценили. Они заглушали выступление кричалками, и Кабельо в итоге сильно расстроилась. В твиттере она написала пост, который позже удалила:
«Пересматриваю наше выступление и не могу поверить, что люди так громко пели кричалки во время нашего выступления. Я и моя команда так долго работали, чтобы подарить фанатам нужную атмосферу и сделать крутое шоу. Грубо, ну и ладно. Я рада, что вам понравилось».
Критика была не только на стадионе, но и в соцсетях:
- «Дерьмо от Pepsi попало к спонсорам. И они устроили нам дерьмовое шоу Камилы Кабельо, которое не соответствует стандартам этого финала»;
- «Мне не нравится шоу, как на Супербоуле. Я хочу смотреть футбол!»;
- «Это вроде бы финал Лиги чемпионов, но, черт, какой позор. Сначала они перенесли начало, потом французы не справились с фанатами. Потом – это. Приберегите шоу для Супербоула. Мы хотим смотреть футбол».