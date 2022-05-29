Как «Реал» отмечает победу в Лиге чемпионов: Алаба и Милитао вместе подняли стул, Начо вышел с плащом тореадора
«Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. Клуб не проигрывает этот турнир с 1981 года – победил в восьми финалах подряд. Героем финала стал вратарь Тибо Куртуа, который сделал девять сейвов и установил рекорд турнира. «Реал» снова обыграл «Ливерпуль» – до этого была победа в 2018 году (3:1). В новом финале все решил единственный гол Винисиуса.
Первые эмоции игроков «Реала»:
Начо вынес на празднование розовое полотно с логотипом «Реала». На самом деле это плащ тореадора. И с ним титулы до Начо праздновал Рауль.
Позже эту традицию перехватил Серхио Рамос. После победы над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов-2016 Рамос появился с плащом, который достался ему в подарок от известного тореадора Алехандро Талаванте. Рамос – большой фанат корриды и в детстве участвовал в ней, несмотря на запреты мамы. Талаванте подарил ему плащ перед эфиром на радио Cadena Ser. Рамос попросил друга лично привезти плащ в Милан и хранил его в отдельном номере отеля, в котором остановился «Реал».
Спустя много лет традиция все еще живет.
Брат Начо рассказал интересную историю о карьере игрока. В 2016 году Начо пропустил рождение сына, когда «Реал» играл в финале Лиги чемпионов. Тогда «Реал» взял только 11-й трофей Лиги чемпионов. После этого случились еще три победы.
Давид Алаба привычно поднял стул – это его культовое празднование. Впервые Алаба показал его после гениального ответного матча против «ПСЖ». Он говорил: «Иногда весело праздновать победы по-новому. И со стулом получилось хорошо. Я особо не задумывался тогда, просто делал это. После такого камбэка можно и с ума сойти».
Алаба держал стул после победы в чемпионате Испании. А сейчас его поддержал Милитао.
Кубок Лиги чемпионов поднимал Марсело. Для этого Бензема передал ему капитанскую повязку. У Марсело завершается контракт с «Реалом». Он играл за клуб с 2007 года и зацепил сразу пять побед в Лиге чемпионов. Сам Марсело рассказывал перед финалом, что был в «Реале» для всех примером. В этом сезоне он выиграл с клубом еще и чемпионат Испании.
Тибо Куртуа вышел на поле вместе с семьей:
Карло Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в рекордный четвертый раз. Его эмоции:
Лука Модрич поднимает чемпионский кубок. Десять сезонов подряд Лигу чемпионов выигрывает хорватский игрок.
Салах не выиграл у «Реала» ни одного матча за карьеру. И проиграл ему уже два финала Лиги чемпионов. Уходит с серебром:
Главные события финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»: