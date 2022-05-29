Как «Реал» отмечает победу в Лиге чемпионов: Алаба и Милитао вместе подняли стул, Начо вышел с плащом тореадора

Начо вынес на празднование розовое полотно с логотипом «Реала». На самом деле это плащ тореадора. И с ним титулы до Начо праздновал Рауль.

Позже эту традицию перехватил Серхио Рамос. После победы над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов-2016 Рамос появился с плащом, который достался ему в подарок от известного тореадора Алехандро Талаванте. Рамос – большой фанат корриды и в детстве участвовал в ней, несмотря на запреты мамы. Талаванте подарил ему плащ перед эфиром на радио Cadena Ser. Рамос попросил друга лично привезти плащ в Милан и хранил его в отдельном номере отеля, в котором остановился «Реал».

Спустя много лет традиция все еще живет.