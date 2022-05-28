В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича
Когда полуфинал с «Ман Сити» перешел в дополнительные таймы, Карло Анчелотти о чем-то разговаривал с замененным Кроосом и Марсело. После игры Кроос рассказал, что они обсуждали возможные замены и перестроения. И что этот момент показывает, какой тренер Анчелотти и почему он так хорошо работает с этой командой.
В эпоху, когда футбол стал продуманным и выверенным до мелочей, Анчелотти работает как привык, по-старому. Он не разрабатывает новые схемы, как Гвардиола, не пересматривает десятки матчей соперников и вообще не думает об игре круглыми сутками.
Анчелотти использует другие методы. Да, устаревшие. Но они работают. «Реал» выигрывает с ним Примеру и выходит в финал Лиги чемпионов.
Так в чем его секрет?
Его команды – семьи, а он в них отец, которого уважают и любят
Базовый принцип Анчелотти: игроки должны чувствовать себя в команде, как в семье. А он управляет этой семьей, как добрый папа. Находится с футболистами на одном уровне, показывая, что они ему равны. При этом держит авторитет.
Анчелотти не зря называют папой Карло. У него отеческая аура. Даже экспрессивный владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис говорил, что Анчелотти напоминает ему отца. Хотя он младше Де Лаурентиса на десять лет. Кстати, первое, что Анчелотти сделал в «Наполи» – смягчил условия тренировок и отменил предматчевые сборы – чтобы футболисты оставались дома с семьями. При этом ввел правило: игроки должны вместе завтракать и обедать, когда они на базе. Прямо как дома.
Роналду говорил, что рядом с Анчелотти он чувствовал себя членом его семьи – будто после тренировки они вместе поедут домой. А Ибрагимович называет Анчелотти любимым тренером – как раз за то, какую он создает атмосферу: «При нем никто не злится, даже если не выходит на поле, потому что он не просто твой тренер, он твой друг. Он ко всем относится одинаково. Тебе кажется, что такое отношение с его стороны имеешь только ты, настолько оно замечательное, настолько личное. Но он таков со всеми.
Главное для него – это уважение. Он уважает тебя и ожидает уважения с твоей стороны. Если ты не уважаешь его, тогда у нас проблемы, но дело в том, что ты не можешь не уважать его – это просто невозможно.
Он заботится о тебе, и ты увидишь эту разницу, когда у тебя будет другой тренер. Так говорили все, когда он покинул «ПСЖ» и когда он пришел в «Реал». Игроки оттуда рассказывали, что они всегда хотели бы такого подхода к себе. Я говорю, что Карло – лучший, а я работал с лучшими из лучших».
Об уважении говорил и Бекхэм: «Сэр Алекс Фергюсон внушал уважение, а Карло автоматически заслуживал его». Игорь Симутенков играл у него в «Парме» и рассказывал: «Он самый человечный тренер из тех, с кем я работал. На командном ужине Карло спокойно мог подсесть, допустим, к нашему опытному вратарю, выкурить с ним по сигаре, потравить анекдоты. Но работа у него всегда была на первом месте. И тот же вратарь потом пахал на тренировке так, что пар из ушей шел».
Анчелотти сам называет себя отцом. Добрым отцом: «В некоторых клубах мне говорили, чтобы я использовал кнут. Я отвечал, что для этого им нужен другой тренер. Я не прибегаю к таким методам. Ни в роли тренера, ни в роли отца. Потому что никто не применял кнут против меня. Ни мой отец, ни мой учитель, ни мой тренер».
Злость Анчелотти пугает даже Ибрагимовича. Но он быстро отходит
Вряд ли Анчелотти держал бы свой статус, если бы в любой ситуации был мягким. Когда дети злоупотребляют доверием и безобразничают, отец становится строгим. Вот история от Мальдини: «Однажды мы проиграли товарищеский матч, и Карло взорвался. Казалось, он сошел с ума. Оскорблял нас на чем свет стоит. Говорил ужасные вещи, мне даже стыдно повторять. Он кричал и кричал, я уже едва сдерживал смех – никогда его таким не видел. Но через пару дней он извинился перед нами».
Он быстро отходит, об этом говорил Терри: «Карло мог поругать нас, вспылить. Как и все люди, он злится. Но быстро отходит, возвращается на газон и, попыхивая сигаретой, продолжает тренировку».
И Роналду: «Я видел Карло разгневанным всего несколько раз. Когда он теряет терпение, он кричит и вопит на всех языках, какие ему только приходят в голову. А затем, минуту спустя, останавливается, восстанавливает дыхание и выходит. Затем возвращается, куря сигарету, и все – он уже абсолютно спокоен, все снова в порядке».
Злой Анчелотти пугал Ибрагимовича: «Мы играли плохо. В перерыве Карло говорил с нами, а перед ним стояла коробка. И вдруг ни с того ни с сего он как ударит по ней, она полетела по воздуху и попала мне в голову. «Господи Иисусе, – подумал я, – а теперь он и правда зол». Я никогда его таким не видел. Когда он злится, он злится – но только за закрытыми дверями. Только в раздевалке. И быстро отходит».
Особый талант Анчелотти – умение работать с суперзвездами
Анчелотти – первый тренер в истории футбола, который взял чемпионство во всех пяти топ-чемпионатах. Еще у него есть три Лиги чемпионов, четыре кубка разных стран и шесть суперкубков. Секрет титулованности в том, что почти всю карьеру он работает с лучшими клубами.
А работает в них Анчелотти, потому что у него есть уникальная способность – руководить звездами футбола. Когда Перес назначил его в «Реал», то описывал его как тренера, заставляющего звезд пахать и при этом не ворчать на публике.
Первым суперклубом в его карьере была «Парма». В ней играл Зе Мария: «Парма» была невероятно сильной. Буффон, Каннаваро, Тюрам, Беннариво, Сенсини, Баджо, Кьеза, Креспо. В запасе сидели победители и финалисты чемпионатов мира. И Анчелотти делал так, чтобы все были довольны. В этом разница между обычными и великими тренерами».
Сам Анчелотти говорит, что не воспринимает никого как суперзвезд: «В первую очередь я работаю с людьми. Для меня нет разницы между Роналду, Карвахалем и Моратой. К тому же с суперзвездами легче, потому что они, как правило, более профессиональны. Я не люблю контролировать игроков – они сами знают, что должны работать».
Анчелотти – антипод тактических гиков. В его командах все строится на лучших качествах игроков и свободе
В современном футболе осталось два топ-тренера с таким подходом. Это сам Анчелотти и его ученик Зидан. Их методы основываются на импровизации и свободе игроков. То есть тактика формируется, исходя из набора футболистов и их качеств. И на том, чтобы их слабые стороны были замаскированы и не вредили команде.
Роналду рассказывал об этом: «До его прихода мы думали, что, раз он итальянец, нас ждет большой упор на тактику. Но когда тренировки с Карло начались, то никакой тактики мы не увидели. Он сказал: «Такой команде не нужно много тактических установок. Я хочу забивать голы этими игроками».
Есть история, подчеркивающая тактический стиль Анчелотти. Перед финалом Кубка Англии он назвал состав, но предложил игрокам самим выбрать схему и тактику на матч: «Мы провели 60 матчей, и тактику постоянно определял я. И я подумал, что команда сама прекрасно понимает, что ей нужно делать.
Почему я решился на это? Был уверен, что игроки будут придерживаться тактики, потому что они сами ее разработали». В том финале «Челси» победил.
Как Анчелотти сам объясняет свой подход: «Я использую характеристики игроков, чтобы создать систему игры. Такую, в которой им будет настолько удобно, насколько это возможно.
Самое главное – это игроки, а не тренер и схема. Футболист должен комфортно себя чувствовать на поле, играть на своей позиции, а не быть жертвой схемы. Атакующая игра сводится к креативным качествам игроков. С оборонительной – все иначе. Абсолютно любого можно научить хорошо обороняться».
Еще один козырь Анчелотти – интуиция
Очередное противопоставление современному футболу – основанному на анализе и расчете – чутье Анчелотти. Возможно, именно из-за него с его командами происходит необъяснимое волшебство.
Перед финалом Лиги чемпионов-2006/07 Джилардино набрал зверскую форму и забивал почти в каждой игре. Индзаги играл мало, был не в форме. Но на финал Анчелотти выставил Индзаги – а тот сделал дубль и принес «Милану» кубок. Анчелотти говорил: «Я доверился своему инстинкту. Иногда необходимо принимать решения, за которыми нет логики. Иногда чутье важнее».
Первый год работы в «Парме» – у Анчелотти проблемы: команда играла плохо, футболисты сникли и потеряли веру. Анчелотти не знал, как вывести команду из кризиса, а потом решил: «Я собрал команду в раздевалке. Срочное собрание. Я был очень прямолинеен: «Слушайте, если между нами есть непонимание и претензии, лучше высказаться. Бесполезно ждать, пока президент выгонит меня, если у нас с вами проблемы. Я сам скажу ему искать нового тренера, если пойму, что мы мыслим не в одном направлении. Так что давайте будем откровенными».
Психологическое чутье снова помогло Анчелотти – игроки высказались, Анчелотти их выслушал, немного изменил игру и обстановку. В итоге «Парма» заняла второе место в Серии А.
Роналду говорил, что у Анчелотти есть шестое чувство, помогающее ему сделать нужную замену или в нужный момент поговорить с игроком. Сам Анчелотти считает это чувство важным аспектом в методике тренера: «Главное чувствовать, а не командовать. Главное оружие тренера – не командный голос, не штрафные санкции, а интуиция и умение убеждать. Научиться премудростям тактики можно. Интуиция же – природный дар».
Когда тренирует Анчелотти – всем спокойно
Спокойствие – одно из самых частых слов, которое произносят футболисты, говоря об Анчелотти. Например, Мальдини: «Я работал со многими тренерами, и при Анчелотти в раздевалке было спокойнее всего».
Или Бекхэм: «В раздевалке его подход – воплощение спокойствия. Он верит, что игроки должны уметь мотивировать себя сами. А сам просто излучает спокойствие, которое помогает всем сохранять хладнокровие. Разозлить его может только одно, и это скверное отношение к делу».
И что сам Анчелотти говорит об этой силе: «Спокойствие – это мой характер. Я не знаю, подходит ли такой характер для тренера, но я не должен скрывать его. Хочу быть честным с игроками, хочу быть честным с клубом.
Искусству спокойствия я научился у родителей. Оно помогало мне миллион раз. С его помощью я контролирую ситуацию и не поддаюсь давлению игроков, критике болельщиков, клуба или прессы. Без хорошей выдержки в нашем деле никак».
Секреты Анчелотти, которые он раскрывает сам
• «Интеллект в футболе невероятно важен. Как и в жизни. Он на первом месте. Потом идут талант и физика. Медленные футболисты продолжают играть, потому что в футбол могут играть все. Медленные, быстрые, низкие, высокие. Это спорт для всех. В моей идее футбола физическая готовность не так важна, как интеллект и тактическая подготовка. Но и таланта недостаточно. Возможно, раньше его хватало, чтобы оставаться на высоком уровне. Но сейчас без интеллекта никак. Интеллект – это основа для профессионализма».
• «Еще очень важна личность. Только сильные личности могут играть на высоком уровне. Как Модрич – физически он достаточно слабый. Быть сильным – это не пугаться в важные моменты. Лидерству нельзя научиться – это то, что внутри тебя».
• «Временами я могу быть излишне терпеливым. Могу затянуть с принятием решения. Мне нравится размышлять холодной головой. Но иногда нужно меньше рассуждать рационально и больше полагаться на инстинкты. Хотя терпеливость и холодный рассудок тоже вознаграждаются. Истина – в нахождении правильного баланса».
• «Стресс необходим, но его нужно контролировать. Тренеру нужно отвлекаться. Нельзя 24 часа посвящать матчам. Я умею отвлекаться. Восемь-десять часов я на базе, и мне это нравится. Но дома я не придумываю новую тактику. Если по телевизору идет хороший матч, я его посмотрю. Но и фильм тоже. Знаю много людей, которые не спят из-за давления, связанного с футболом. Но я всегда сплю спокойно».
• «Тренер должен передавать идею футбола. Мне повезло заниматься тем, что меня вдохновляет, эта страсть со мной ежедневно. Ключ к успеху – делать работу со страстью. Я тренирую, потому что хочу играть. Я бы хотел играть, а не тренировать. Но мне 61. А страсть жива, поэтому я тренирую».
• «Как ты строишь отношения с командой, таков ты и есть. Я предпочитаю разговаривать с футболистами, а не орать на них, хотя после некоторых матчей и приходится. Не возношу себя на недосягаемую высоту, но и не прогибаюсь ни перед кем, ощущаю себя частью команды. Если у кого-то возникают проблемы, он всегда может со мной поделиться. Если кто-то недоволен, он может потребовать объяснений. Я им не отец, а друг и безотказный психолог».
• «Моя работа простая, ничего сложного. Она приносит мне удовольствие».