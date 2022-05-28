В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича

Его команды – семьи, а он в них отец, которого уважают и любят

Базовый принцип Анчелотти: игроки должны чувствовать себя в команде, как в семье. А он управляет этой семьей, как добрый папа. Находится с футболистами на одном уровне, показывая, что они ему равны. При этом держит авторитет.

Анчелотти не зря называют папой Карло. У него отеческая аура. Даже экспрессивный владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис говорил, что Анчелотти напоминает ему отца. Хотя он младше Де Лаурентиса на десять лет. Кстати, первое, что Анчелотти сделал в «Наполи» – смягчил условия тренировок и отменил предматчевые сборы – чтобы футболисты оставались дома с семьями. При этом ввел правило: игроки должны вместе завтракать и обедать, когда они на базе. Прямо как дома.

Роналду говорил, что рядом с Анчелотти он чувствовал себя членом его семьи – будто после тренировки они вместе поедут домой. А Ибрагимович называет Анчелотти любимым тренером – как раз за то, какую он создает атмосферу: «При нем никто не злится, даже если не выходит на поле, потому что он не просто твой тренер, он твой друг. Он ко всем относится одинаково. Тебе кажется, что такое отношение с его стороны имеешь только ты, настолько оно замечательное, настолько личное. Но он таков со всеми.

Главное для него – это уважение. Он уважает тебя и ожидает уважения с твоей стороны. Если ты не уважаешь его, тогда у нас проблемы, но дело в том, что ты не можешь не уважать его – это просто невозможно.

Он заботится о тебе, и ты увидишь эту разницу, когда у тебя будет другой тренер. Так говорили все, когда он покинул «ПСЖ» и когда он пришел в «Реал». Игроки оттуда рассказывали, что они всегда хотели бы такого подхода к себе. Я говорю, что Карло – лучший, а я работал с лучшими из лучших».