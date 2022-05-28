Разбираем офсайд Бензема в финале Лиги чемпионов: вратарь был дальше от ворот, на решение повлиял спорный рикошет

В сезоне-2021/22 Бензема забил в Лиге чемпионов 15 голов и сделал два ассиста. Все основные голы за «Реал» от него были в плей-офф Лиги чемпионов. Перед финалом Лиги чемпионов Бензема шел на результативной серии из пяти матчей с десятью голами. Он оформил два хет-трика и только дважды реализовал пенальти. «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити».

Во втором тайме «Реал» все-таки забил. Это сделал Винисиус – и опять после спорного момента с офсайдом. VAR в этом случае не вмешался. Для Винисиуса этот гол стал четвертым в сезоне Лиги чемпионов. До этого у него был гол в ворота «Ман Сити» в полуфинале и дубль «Шерифу» на групповом этапе. За три предыдущих сезона вместе Винисиус забил в ЛЧ такие же четыре мяча.

Главные события матча «Ливерпуль» – «Реал»: