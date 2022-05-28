Разбираем офсайд Бензема в финале Лиги чемпионов: вратарь был дальше от ворот, на решение повлиял спорный рикошет
«Реал» и «Ливерпуль» забили один гол в первом тайме финала Лиги чемпионов. Карим Бензема – его автор. Судьи отменили этот мяч после просмотра VAR. На это повлияли сразу два пункта в правилах: по вратарю и игроку, который отдавал пас. В роли помощника на видео в этой игре был Жером Брисар. Клеман Тюрпен – главный арбитр финала Лиги чемпионов.
Карим Бензема забил мяч в момент, когда ближе него к воротам находился только последний защитник. По правилам нужно, чтобы к воротам были ближе два игрока защищающейся команды. Вратарь здесь учитывается на одном уровне с любым полевым игроком. Поэтому гол Бензема нельзя засчитывать.
Здесь Алиссон находился даже дальше, чем Бензема и сразу два защитника «Ливерпуля»:
Весь вопрос – в игроке, который отдавал пас. Если это был Вальверде, то гол по-прежнему засчитывать нельзя. По всем повторам кажется, что мяч приходит к Бензема от игрока «Ливерпуля» Фабиньо. При акцентированном пасе от игрока «Ливерпуля» гол считался бы забитым по правилам. Но здесь так произошло через рикошет. Это важный пункт в правилах: в таком случае гол по-прежнему засчитывать нельзя.
Момент касания виден на этом повторе:
Таким было завершение момента:
В сезоне-2021/22 Бензема забил в Лиге чемпионов 15 голов и сделал два ассиста. Все основные голы за «Реал» от него были в плей-офф Лиги чемпионов. Перед финалом Лиги чемпионов Бензема шел на результативной серии из пяти матчей с десятью голами. Он оформил два хет-трика и только дважды реализовал пенальти. «Реал» прошел «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити».
Во втором тайме «Реал» все-таки забил. Это сделал Винисиус – и опять после спорного момента с офсайдом. VAR в этом случае не вмешался. Для Винисиуса этот гол стал четвертым в сезоне Лиги чемпионов. До этого у него был гол в ворота «Ман Сити» в полуфинале и дубль «Шерифу» на групповом этапе. За три предыдущих сезона вместе Винисиус забил в ЛЧ такие же четыре мяча.
Главные события матча «Ливерпуль» – «Реал»: