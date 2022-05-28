Как фанаты сорвали старт финала Лиги чемпионов: прорывались на стадион без билетов, полиция применяла слезоточивый газ
УЕФА перенес начало финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Причина – задержки перед стадионом «Стад де Франс». Не все фанаты «Ливерпуля» успели к официальному старту игры (начало – в 22:00 по московскому времени). Но журналист Мигель Дилэйни пишет, что фанаты «Ливерпуля» приехали вовремя – проблемы возникли у работников стадиона.
Организаторы перенесли старт матча на 22:15 по Москве, потом – на 22:36. Разминка «Ливерпуля» началась в 22:08. Всего было три переноса финала Лиги чемпионов от УЕФА: дважды на 15 минут и еще на 6 минут. Параллельно автобус «Ливерпуля» поздно приехал на стадион из-за пробок. Это стало еще одной причиной задержки финала. В пробки попадали и фанаты обеих команд.
Проблемы возникли во время прохода на арену. Они связаны еще и с поддельными билетами. Marca пишет, что болельщики перепрыгивали заграждения и в ответ получали от полиции слезоточивый газ. Та же Marca рассказывала якобы о 15 тысячах фанатов, которые попали на стадион без билета. Журналисты утверждали, что на стадионе безопаснее, чем рядом с ним.
Брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа пришел на матч с семьей. Они ушли после применения слезоточивого газа. The Sun пишет, что его жена беременна. УЕФА ничего не рассказывал в онлайне матча о применении слезоточивого газа со стороны полиции. Но эту информацию подтверждали кадры из Парижа и официальный вещатель BT Sport.
Daily Mail пишет, что полиция применяла слезоточивый газ даже к семьям с детьми. Многие фанаты не попали на стадион даже после старта матча. Они оставались за пределами арены через 12 минут после стартового свистка. От действий полиции пострадали и журналисты. Английский корреспондент жаловался на применение перцового балончика.
Журналист ECHO Энди Келли утверждает, что причина в организации финала на «Стад де Франс». Фанаты «Ливерпуля» проходили через один проход и попали в узкое место. Там оказалось примерно 20 тысяч болельщиков. Ситуация напоминала организацию финала ЕВРО-2020 на «Уэмбли». Там фанаты тоже проходили через узкий проход и попадали в давку.
Так фанаты показывали билеты из-за решетки. Это было за несколько секунд до применения слезоточивого газа:
Так фанаты преодолевали заграждения. Их пытались остановить сотрудники стадиона:
Mirror показал слова одного из фанатов, которые тот опубликовал за час до игры: «Ребята, разберитесь, люди не успевают пройти. Длинные очереди перед началом матча. Посмотрите на стадион со стороны поля, он пуст, потому что все снаружи!» Свободные места видны даже на этом фото, которое сделано уже перед стартом перенесенного матча.
Такой была очередь из фанатов «Реала» перед стадионом:
Некоторые фанаты провели в очередях перед игрой более двух часов. Французская полиция выпускала официальное обращение, где призывала людей не прорываться на стадион силой. Reuters утверждал, что даже в случае прорыва через кордон фанаты не могли попасть в чашу стадиона без билетов. Там проводился новый досмотр, через который невозможно пройти без оригинального билета.
Впечатления от английских журналистов о причинах произошедшего: «Это произошло из ниоткуда. Не было никакого насилия со стороны фанатов. Они просто испугались того, как власти обращались с ними». Напоминаем: проведение финала Лиги чемпионов изначально планировалось в Санкт-Петербурге. Позже матч был перенесен в Париж. Город готовился к матчу в сжатые сроки.