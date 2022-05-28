Как фанаты сорвали старт финала Лиги чемпионов: прорывались на стадион без билетов, полиция применяла слезоточивый газ

УЕФА перенес начало финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Причина – задержки перед стадионом «Стад де Франс». Не все фанаты «Ливерпуля» успели к официальному старту игры (начало – в 22:00 по московскому времени). Но журналист Мигель Дилэйни пишет, что фанаты «Ливерпуля» приехали вовремя – проблемы возникли у работников стадиона.

Организаторы перенесли старт матча на 22:15 по Москве, потом – на 22:36. Разминка «Ливерпуля» началась в 22:08. Всего было три переноса финала Лиги чемпионов от УЕФА: дважды на 15 минут и еще на 6 минут. Параллельно автобус «Ливерпуля» поздно приехал на стадион из-за пробок. Это стало еще одной причиной задержки финала. В пробки попадали и фанаты обеих команд.

Проблемы возникли во время прохода на арену. Они связаны еще и с поддельными билетами. Marca пишет, что болельщики перепрыгивали заграждения и в ответ получали от полиции слезоточивый газ. Та же Marca рассказывала якобы о 15 тысячах фанатов, которые попали на стадион без билета. Журналисты утверждали, что на стадионе безопаснее, чем рядом с ним.