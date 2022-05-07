Астон Вилла

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Aston Villa
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Стивен Джеррард
С. Джеррард
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
2
Мэтти Кэш М. Кэш 		Пол 24 33 2 3 8 0
1
Эмилиано Мартинес Э. Мартинес 		Вра 29 32 0 0 2 0
5
Тайрон Мингс Т. Мингс 		Защ 29 30 1 3 8 0
7
Джон МакГинн Д. МакГинн 		Пол 27 30 3 1 8 0
11
Олли Уоткинс О. Уоткинс 		Нап 26 28 9 1 6 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Бернли
-:-
Астон Вилла
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Бернли
-
Астон Вилла
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:00
Астон Вилла
-:-
Ливерпуль
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:00
Англия. Премьер-лига , 33 тур
Астон Вилла
-
Ливерпуль
-
Англия. Премьер-лига , 33 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Астон Вилла
-:-
Кристал Пэлас
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Астон Вилла
-
Кристал Пэлас
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
19.05.2022 19 мая 2022 чт 22:00
Астон Вилла
-:-
Бернли
19.05.2022 19 мая 2022 чт 22:00
Англия. Премьер-лига , 18 тур
Астон Вилла
-
Бернли
-
Англия. Премьер-лига , 18 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Манчестер Сити
-:-
Астон Вилла
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Манчестер Сити
-
Астон Вилла
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
11
Лестер
33 11 9 13 48:54 42
12
Кристал Пэлас
34 9 14 11 45:42 41
13
Астон Вилла
33 12 4 17 44:46 40
14
Брентфорд
35 11 7 17 41:52 40
15
Саутгемптон
35 9 13 13 41:58 40
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 0
Норвич Сити
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
35 тур
Астон Вилла
2
Норвич Сити
0
Англия. Премьер-лига , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
Лестер
0 : 0
Астон Вилла
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
34 тур
Лестер
0
Астон Вилла
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
32 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
4
Англия. Премьер-лига , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
31 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
Англия. Премьер-лига , 31 тур
19.03.2022 19 марта 2022 сб 15:30
Астон Вилла
0 : 1
Арсенал
19.03.2022 19 марта 2022 сб 15:30
30 тур
Астон Вилла
0
Арсенал
1
Англия. Премьер-лига , 30 тур
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