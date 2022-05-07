Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
2Мэтти Кэш М. Кэш
|Пол
|24
|33
|2
|3
|8
|0
|
1Эмилиано Мартинес Э. Мартинес
|Вра
|29
|32
|0
|0
|2
|0
|
5Тайрон Мингс Т. Мингс
|Защ
|29
|30
|1
|3
|8
|0
|
7Джон МакГинн Д. МакГинн
|Пол
|27
|30
|3
|1
|8
|0
|
11Олли Уоткинс О. Уоткинс
|Нап
|26
|28
|9
|1
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
11
|33
|11
|9
|13
|48:54
|42
|
12
|34
|9
|14
|11
|45:42
|41
|
13
|33
|12
|4
|17
|44:46
|40
|
14
|35
|11
|7
|17
|41:52
|40
|
15
|35
|9
|13
|13
|41:58
|40
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