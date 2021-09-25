Роналду впервые не забил после возвращения в «Манчестер Юнайтед». У него было четыре гола в трех матчах

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч шестого тура АПЛ против «Астон Виллы».

На 90+3 минуте полузащитник Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Это первое поражение «МЮ» в Премьер-лиге.

Роналду не забил впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед». До этого было четыре гола за три матча:

АПЛ. «Ньюкасл» ⚽️⚽️

Лига чемпионов. «Янг Бойз» ⚽️

АПЛ. «Вест Хэм» ⚽️

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе-2021. До этого он выступал за команду с 2003 по 2009 год.