Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Астон Вилла

Роналду впервые не забил после возвращения в «Манчестер Юнайтед». У него было четыре гола в трех матчах

4 часа назад

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч шестого тура АПЛ против «Астон Виллы».

На 90+3 минуте полузащитник Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Это первое поражение «МЮ» в Премьер-лиге.

Роналду не забил впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед». До этого было четыре гола за три матча:

  • АПЛ. «Ньюкасл» ⚽️⚽️
  • Лига чемпионов. «Янг Бойз» ⚽️
  • АПЛ. «Вест Хэм» ⚽️

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе-2021. До этого он выступал за команду с 2003 по 2009 год.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Хаус 88
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Источник:
Гол.ру
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poyicod205
4 часа назад

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