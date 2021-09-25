Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Роналду впервые не забил после возвращения в «Манчестер Юнайтед». У него было четыре гола в трех матчах
4 часа назад
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч шестого тура АПЛ против «Астон Виллы».
На 90+3 минуте полузащитник Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Это первое поражение «МЮ» в Премьер-лиге.
Роналду не забил впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед». До этого было четыре гола за три матча:
- АПЛ. «Ньюкасл» ⚽️⚽️
- Лига чемпионов. «Янг Бойз» ⚽️
- АПЛ. «Вест Хэм» ⚽️
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе-2021. До этого он выступал за команду с 2003 по 2009 год.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
4 часа назад
0
тут была ссылка href="тут была ссылка href="тут была ссылка href="тут была ссылка href="тут была ссылка
ответить