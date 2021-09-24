В Англии у Роналду есть круглосуточная охрана. И специальная комната в доме – там может спрятаться семья

Британские медиа публикуют одну и ту же информацию: охрана Роналду работает круглосуточно. Daily Star пишет, что она состоит из бывших солдат, полицейских и военных.

Вот фрагмент из материала с инсайдами таблоида Mirror:

«Когда Криштиану вернулся в Манчестер, его предупредили, что в городе стало много преступников, банд, воров-домушников. Часто они нападают на знаменитостей, грабят дома футболистов, когда они уезжают вместе с семьями.

Воры украли сейф защитника «Челси», пока он играл с «Зенитом». Он сам выложил видео с кражей: воры бьют молотом по дому и катят сейф по земле

Поэтому Роналду нанял специальную охрану. Она ездит на пуленепробиваемых автомобилях и может дать отпор даже самым опасным преступникам. Охрана круглосуточно наблюдает за Роналду. В доме установлены десятки камер – следящие за безопасностью Роналду люди прибудут к дому быстрее, чем это сделает полиция. Еще в доме Роналду есть специально оборудованная комната – если преступников будет много, и всей семье нужно будет где-то спрятаться».