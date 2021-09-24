Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Сити
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Сити

В Англии у Роналду есть круглосуточная охрана. И специальная комната в доме – там может спрятаться семья

2 часа назад
Илья Егоров

Нуну Марекош (справа) – охранник Роналду на время финала ЛЧ-2018.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Криштиану Роналду перешел в «МЮ» меньше месяца назад, но уже обустроил комфортную жизнь в Манчестере:

23 сентября он приехал на клубную базу в Каррингтон на новом автомобиле. Сзади – еще одно авто с двумя мужчинами внутри.

Британские медиа публикуют одну и ту же информацию: охрана Роналду работает круглосуточно. Daily Star пишет, что она состоит из бывших солдат, полицейских и военных.

Вот фрагмент из материала с инсайдами таблоида Mirror:

«Когда Криштиану вернулся в Манчестер, его предупредили, что в городе стало много преступников, банд, воров-домушников. Часто они нападают на знаменитостей, грабят дома футболистов, когда они уезжают вместе с семьями.

Воры украли сейф защитника «Челси», пока он играл с «Зенитом». Он сам выложил видео с кражей: воры бьют молотом по дому и катят сейф по земле

Поэтому Роналду нанял специальную охрану. Она ездит на пуленепробиваемых автомобилях и может дать отпор даже самым опасным преступникам. Охрана круглосуточно наблюдает за Роналду. В доме установлены десятки камер – следящие за безопасностью Роналду люди прибудут к дому быстрее, чем это сделает полиция. Еще в доме Роналду есть специально оборудованная комната – если преступников будет много, и всей семье нужно будет где-то спрятаться».

А так стюарды уводили фанатов от Роналду во время матчей.

SVEN SIMON/Global Look Press

Что еще известно о личной охране Роналду в разные годы:

📌 На ЧМ-2018 ему помогал бывший боец ММА Гонсало Сальгадо и укротитель быков Нуну Марекош. Марекош много лет занимался боевым самбо. Сальгадо Роналду посоветовали люди из его окружения еще в 2014-м. Дальше Роналду и Сальгадо немного подружились – Сальгадо даже прилетал к Роналду в гости, когда тот играл в «Реале».

Медиа писали, что Роналду платил Марекошу 125 тысяч долларов в месяц.

📌 В Турине Роналду жил в особняке с огромной территорией. В какой-то момент он попросил «Ювентус» усилить персональную охрану – об этом писали журналисты Corriere di Torino. Клуб воспользовался услугами полиции – она круглосуточно следила за домом Роналду.

Плюс «Юве» дополнительно нанял трех охранников. Один ездил вместе с Джорджиной. Другой постоянно находился в доме. Третий следил за безопасностью самого Роналду.

📌 Во время ЧМ-2014 у сборной Португалии было шесть вооруженных охранников. Четверо следили только за Роналду.

📌 В 2016-м Роналду охраняли бывшие морпехи.

📌 Когда Роналду только перешел в «Реал», клуб сразу приставил к нему двух телохранителей. У «Реала» есть собственная охранная система, которая следит за безопасностью игроков на всех мероприятиях. Бывший руководитель охраны «Реала» Хулио Сендаль лично следил за подготовкой телохранителей Роналду – они проходили специализированное обучение в закрытом лагере в Дублине.

📌 В ноябре-2017 фанат попытался сфотографировать с Роналду. Его отогнали семь охранников.

Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
50 оттенков криштиану
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Все 111 голов Роналду за сборную в одной картинке. Кому забивал, как долго, сколько пенальти
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Вадим Филипов
38 минут назад
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