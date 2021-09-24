В Англии у Роналду есть круглосуточная охрана. И специальная комната в доме – там может спрятаться семья
Криштиану Роналду перешел в «МЮ» меньше месяца назад, но уже обустроил комфортную жизнь в Манчестере:
- Купил особняк на окраине города. Все обсуждали переезд из-за шума овец по утрам, но сам Роналду это отрицает.
- Купил Bentley.
- Нанял круглосуточную охрану.
23 сентября он приехал на клубную базу в Каррингтон на новом автомобиле. Сзади – еще одно авто с двумя мужчинами внутри.
Британские медиа публикуют одну и ту же информацию: охрана Роналду работает круглосуточно. Daily Star пишет, что она состоит из бывших солдат, полицейских и военных.
Вот фрагмент из материала с инсайдами таблоида Mirror:
«Когда Криштиану вернулся в Манчестер, его предупредили, что в городе стало много преступников, банд, воров-домушников. Часто они нападают на знаменитостей, грабят дома футболистов, когда они уезжают вместе с семьями.
Воры украли сейф защитника «Челси», пока он играл с «Зенитом». Он сам выложил видео с кражей: воры бьют молотом по дому и катят сейф по земле
Поэтому Роналду нанял специальную охрану. Она ездит на пуленепробиваемых автомобилях и может дать отпор даже самым опасным преступникам. Охрана круглосуточно наблюдает за Роналду. В доме установлены десятки камер – следящие за безопасностью Роналду люди прибудут к дому быстрее, чем это сделает полиция. Еще в доме Роналду есть специально оборудованная комната – если преступников будет много, и всей семье нужно будет где-то спрятаться».
Что еще известно о личной охране Роналду в разные годы:
📌 На ЧМ-2018 ему помогал бывший боец ММА Гонсало Сальгадо и укротитель быков Нуну Марекош. Марекош много лет занимался боевым самбо. Сальгадо Роналду посоветовали люди из его окружения еще в 2014-м. Дальше Роналду и Сальгадо немного подружились – Сальгадо даже прилетал к Роналду в гости, когда тот играл в «Реале».
Медиа писали, что Роналду платил Марекошу 125 тысяч долларов в месяц.
📌 В Турине Роналду жил в особняке с огромной территорией. В какой-то момент он попросил «Ювентус» усилить персональную охрану – об этом писали журналисты Corriere di Torino. Клуб воспользовался услугами полиции – она круглосуточно следила за домом Роналду.
Плюс «Юве» дополнительно нанял трех охранников. Один ездил вместе с Джорджиной. Другой постоянно находился в доме. Третий следил за безопасностью самого Роналду.
📌 Во время ЧМ-2014 у сборной Португалии было шесть вооруженных охранников. Четверо следили только за Роналду.
📌 В 2016-м Роналду охраняли бывшие морпехи.
📌 Когда Роналду только перешел в «Реал», клуб сразу приставил к нему двух телохранителей. У «Реала» есть собственная охранная система, которая следит за безопасностью игроков на всех мероприятиях. Бывший руководитель охраны «Реала» Хулио Сендаль лично следил за подготовкой телохранителей Роналду – они проходили специализированное обучение в закрытом лагере в Дублине.
📌 В ноябре-2017 фанат попытался сфотографировать с Роналду. Его отогнали семь охранников.