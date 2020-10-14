Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша

Всем известна история о том, как Криштиану Роналду в матче за «Спортинг» впечатлил игроков «МЮ» и вымотал Джона О’Ши. После этого «МЮ» занялся трансфером Роналду, и тот сыграл за клуб шесть сезонов и выиграл с ним девять трофеев.

The Athletic привел несколько фактов по переходу игрока. Издание утверждает, что некоторые из них ранее не были известны публике.

• «МЮ» вел Роналду, но понимал, что конкуренция будет серьезной. Изначально, как раз до матча «Спортинга» и «МЮ» Алекс Фергюсон и Жорже Мендеш (агент Роналду) провели встречу, где договорились: пятилетний контракт, год Роналду в «Спортинге» в аренде. Но во время игры Роналду так впечатлил, что гендиректор «МЮ» Питер Кеньон в перерыве получил сообщение от Фергюсона: «Этот парень должен уехать с нами».

И ситуацию переиграли: «Давайте не будем смотреть, как он развивается где-то еще, давайте возьмем и заберем его в клуб».

Кеньон рассказал, что Фергюсон поступил так, как поступал очень редко – пообещал игровое время. Обычно он говорит о чести играть за такой клуб, но в случае с Роналду сказал: «У тебя будет время, ты будешь играть в основе. Не скажу сколько, это зависит от тебя, но ты не будешь сидеть в стороне». Это и было ключевым фактором.