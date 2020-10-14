Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
Всем известна история о том, как Криштиану Роналду в матче за «Спортинг» впечатлил игроков «МЮ» и вымотал Джона О’Ши. После этого «МЮ» занялся трансфером Роналду, и тот сыграл за клуб шесть сезонов и выиграл с ним девять трофеев.
The Athletic привел несколько фактов по переходу игрока. Издание утверждает, что некоторые из них ранее не были известны публике.
• «МЮ» вел Роналду, но понимал, что конкуренция будет серьезной. Изначально, как раз до матча «Спортинга» и «МЮ» Алекс Фергюсон и Жорже Мендеш (агент Роналду) провели встречу, где договорились: пятилетний контракт, год Роналду в «Спортинге» в аренде. Но во время игры Роналду так впечатлил, что гендиректор «МЮ» Питер Кеньон в перерыве получил сообщение от Фергюсона: «Этот парень должен уехать с нами».
И ситуацию переиграли: «Давайте не будем смотреть, как он развивается где-то еще, давайте возьмем и заберем его в клуб».
Кеньон рассказал, что Фергюсон поступил так, как поступал очень редко – пообещал игровое время. Обычно он говорит о чести играть за такой клуб, но в случае с Роналду сказал: «У тебя будет время, ты будешь играть в основе. Не скажу сколько, это зависит от тебя, но ты не будешь сидеть в стороне». Это и было ключевым фактором.
• Спортивный директор «Спортинга» Карлуш Фрейташ рассказывал, что первым по поводу Роналду с клубом связался «Арсенал». Также были «Барселона», «Валенсия» и «Интер». Мог Роналду оказаться и в «Ювентусе» на 15 лет раньше, чем оказался, но сделка не прошла: «Спортинг» хотел поменяться с доплатой на Марсело Саласа, а тот укатил в «Ривер Плейт».
- У кандидата на пост президента «Валенсии» Пако Ройга была личная договоренность с Мендешем о трансфере Роналду (и, если получится, Куарежмы тоже), но были проблемы с деньгами.
- «Парма» предложила семь миллионов фунтов, но хотела, чтобы он остался в аренде в «Спортинге» на год.
- Чики Бегиристайн приезжал смотреть Роналду для «Барселоны».
- Возглавивший «Реал» Карлуш Кейруш сразу же порекомендовал клубу заплатить сколько угодно, но забрать игрока.
• Это еще не весь список. По словам Ласло Болони, при котором Роналду дебютировал, у него были разговоры еще с тремя клубами:
«Первым мне позвонил Ги Ру из «Осера». Я ему сказал, что Роналду – особенный, а Ру обожал работать с молодежью. Зашел разговор о цене. Я сказал: «Тебе придется найти несколько миллионов». А он: «Ясно, это не ко мне». На том и закончили».
«Лион» удивил Болони больше всех. «У «Спортинга» не было денег, и президент сказал: «Скажи им, если они отдадут нам бесплатно Тони Вереля, то получат приоритетное право при продаже нашей молодежи. В «Лионе» спросили – что за молодежь? Ответил, что ее много, но лучшие – Роналду и Куарежма. Ждал неделю, две, никто не звонил. Трансферное окно закрывалось, я позвонил сам. Мне сказали, что об этих игроках никогда не слышали, так что сделка не пройдет».
Третий клуб – «Арсенал». Болони искал для клуба нападающего и общался с Арсеном Венгером. Тот спросил о Роналду – Болони рассказал ему все то же, что и Ги Ру. «Тогда Венгер выкатил громадное досье на Роналду – он знал о нем все».
• «МЮ» не следил за ним регулярно – это легко было понять по паспортному контролю в аэропорту Лиссабона перед домашним матчем «Спортинга». Мендеш получал информацию о приезжавшем скауте, звонил и говорил, что машина у аэропорта уже заготовлена – а в ней сидели представители других клубов. Обычная уловка, чтобы дать понять, что за игрока идет борьба.
• Наверняка вы знаете историю про то, как Роналду со своей мамой и Мендешем приезжал на базу, знакомился с Анри, получал майку «Арсенала» от Венгера. С трансфером почти все было ясно – восемь миллионов. Есть версия, что Мендеш исчез, а потом сообщил Венгеру, что договорился с Фергюсоном за 11 миллионов.
Ясно, что срыв сделки с «Арсеналом» произошел по вине Мендеша. Как факт – Венгер не простил агента и не забыл ему этого. Встречаясь на одном мероприятии, Венгер своего отношения к Мендешу не скрывал. Очень холодные отношения, ничего больше кроме рукопожатий. «Арсенал» при Венгере был одним из тех топ-клубов, что старались держаться подальше от Мендеша. Его клиентов клуб не покупал.
• Жерар Улье чуть не подавился едой, узнав о трансфере. Ассистент Жерара Улье в «Ливерпуле» Фил Томпсон обсуждал возможный переход Роналду в «Ливерпуль» с агентом Тони Генри, работавшим на Пола Стретфорда, который по поручению Жорже Мендеша искал Роналду клуб в АПЛ. Разговор шел о четырех миллионах фунтов. Позже во время завтрака Томпсон и Улье узнали о трансфере Роналду за 12 миллионов в «МЮ». «Что, черт возьми, там произошло?!» – Улье даже вскочил с места.
Слово Томпсону: «Цена подскочила на восемь миллионов за 24-48 часов. Нам же сказали: «Четыре миллиона, и он ваш». Я позвонил Генри спросить, какого черта это случилось. Тот сказал, что получил звонок, где ему дали понять, что он исключен из сделки».
Есть версия, что «Ливерпуль» не слишком-то стремился брать Роналду – он уже подписал двух молодых игроков (Ле Таллека и Синама-Понголя), а Улье опасался, что подписание еще одного дорогостоящего молодого парня может негативно повлиять на структуру зарплат и настроение в коллективе.