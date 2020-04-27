Криштиану Роналду
Ювентус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Ювентус

Роналду поддержал фирму-партнера и отказался от доходов с продаж нижнего белья

27 апреля, 18:45

До 2021-го года Криштиану Роналду отказался получать деньги, которые идут с продаж фирменного нижнего белья CR7 от датской компании JBS.  Так Роналду поддержал партнеров во время пандемии, которые 14% дохода имеют благодаря сотрудничеству с футболистом. Криш часто позирует в фирменном белье и помогает продвигать бренд в инстаграме.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Ювентус