Роналду поддержал фирму-партнера и отказался от доходов с продаж нижнего белья

До 2021-го года Криштиану Роналду отказался получать деньги, которые идут с продаж фирменного нижнего белья CR7 от датской компании JBS. Так Роналду поддержал партнеров во время пандемии, которые 14% дохода имеют благодаря сотрудничеству с футболистом. Криш часто позирует в фирменном белье и помогает продвигать бренд в инстаграме.