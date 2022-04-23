Роналду посвятил гол умершему сыну, фанаты «Арсенала» аплодировали минуту
Криштиану Роналду забил гол в матче с «Арсеналом». Это его 18-й гол в сезоне АПЛ и сотый за всю историю выступлений в Англии. К тому же, Роналду стал первым игроком в истории, у кого в чемпионатах Англии и Испании есть по 100+ голов.
После этого гола Роналду не праздновал, а поднял руки к небу. Очевидно, это дань памяти умершему при родах сыну.
Поддерживали Роналду и фанаты «Арсенала». Они аплодировали ему на седьмой минуте. Поддержку отметили аккаунты «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.
Ранее Роналду выкладывал фото, где он держит новорожденную дочку. Роналду поблагодарил всех, кто его поддержал. Особенно фанатов «Ливерпуля», которые устроили перформанс в матче, где Роналду не смог поучаствовать.
«Один мир, один спорт, одна большая семья. Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем ваш пример уважения и сострадания».