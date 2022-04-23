Роналду посвятил гол умершему сыну, фанаты «Арсенала» аплодировали минуту

Ранее Роналду выкладывал фото, где он держит новорожденную дочку. Роналду поблагодарил всех, кто его поддержал. Особенно фанатов «Ливерпуля», которые устроили перформанс в матче, где Роналду не смог поучаствовать.

«Один мир, один спорт, одна большая семья. Спасибо, . Я и моя семья никогда не забудем ваш пример уважения и сострадания».