Почему развалился суд против Роналду по иску об изнасиловании: как это адвокат девушки украл переписки и почему она хотела именно 56 млн

Все произошло в 2009-м, Роналду заплатил за молчание

В апреле 2017 года журнал Der Spiegel бухнул несколько инсайдов и запустил масштабное судебное дело. Оно находилось в нераскрытом состоянии и не было на виду у массовой публики. Вот суть информации немецкого медиа:

1. В 2009 году Криштиану Роналду отдыхал в Лас-Вегасе. Там он был вместе с другом и двоюродным братом. Роналду познакомился с девушкой, с которой, как писал Der Spiegel, возник небольшой роман. Они часто проводили время вместе: гуляли, обедали, куда-то уходили. Дальше Der Spiegel писал, что Роналду занялся с ней сексом, хотя она не хотела этого. Журнал даже конкретизировал: это произошло в номере «люкс» в отеле Palms Place.

2. Дальше юристы Роналду тщательно проработали соглашение о неразглашении и договорились о встрече с той девушкой. Тогда она подготовила документ с обвинениями на шесть страниц, в котором называла себя Сьюзан К. В нем были такие строчки: «Он прыгнул на меня сзади. Я помню белое ожерелье на шее. Он начал душить меня. И я думала: «Что бы о тебе подумал бог!»

На ту встречу со стороны Роналду пришли 20 адвокатов. Тогда стороны подписали документ о неразглашении, в результате Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов. В том соглашении были такие пункты (всего их было 11):

8-й пункт: «Г-жа П. (имя девушки изменено) соглашается назвать г-ну Д. имена всех лиц, которым она сообщила об этом инциденте»;

11-й пункт: «Она также должна подтвердить, что безвозвратно уничтожила или удалила все без исключения электронные, письменные или другие материалы, созданные или полученные в результате предполагаемых событий».

Стороны подписали соглашение 12 января 2010 года (через полгода после предполагаемых событий).

Football Leaks и Der Spiegel собирали доказательства дела с 2015-го, прежде чем опубликовали документы в 2017-м. Сначала представители Роналду и сам Роналду называли это ложью. Чуть позже они обвинили медиа во вранье. Тогда Der Spiegel на своем сайте опубликовал сканы документов, подтверждающие мирное соглашение Роналду с девушкой. Плюс Der Spiegel написал о переписке Роналду с адвокатом, в котором второй пообещал договориться за сумму поменьше (изначальное требование было 990 тысяч долларов).

Еще Der Spiegel опубликовал отрывок из показаний самого Роналду: «Я вошел в нее сзади. Это было грубо. Мы не меняли поз. Все длилось 5-7 минут. Она сказала, что не хочет, но предоставила себя. Она не жаловалась, что я был жестким. Она жаловалась, что я ее заставляю. Но она ничего не говорила о желании пойти в полицию».

Именно с публикаций Der Spiegel запустилось судебное дело.