Почему развалился суд против Роналду по иску об изнасиловании: как это адвокат девушки украл переписки и почему она хотела именно 56 млн
11 июня завершилась одна из самых жестких историй в карьере Криштиану Роналду. В 2018-м начался судебный процесс по делу о предполагаемом изнасиловании девушки в Лас-Вегасе. Разбирательства длились три года, но в итоге окружной судья Лас-Вегаса отклонил иск этой девушки.
Все произошло в 2009-м, Роналду заплатил за молчание
В апреле 2017 года журнал Der Spiegel бухнул несколько инсайдов и запустил масштабное судебное дело. Оно находилось в нераскрытом состоянии и не было на виду у массовой публики. Вот суть информации немецкого медиа:
1. В 2009 году Криштиану Роналду отдыхал в Лас-Вегасе. Там он был вместе с другом и двоюродным братом. Роналду познакомился с девушкой, с которой, как писал Der Spiegel, возник небольшой роман. Они часто проводили время вместе: гуляли, обедали, куда-то уходили. Дальше Der Spiegel писал, что Роналду занялся с ней сексом, хотя она не хотела этого. Журнал даже конкретизировал: это произошло в номере «люкс» в отеле Palms Place.
2. Дальше юристы Роналду тщательно проработали соглашение о неразглашении и договорились о встрече с той девушкой. Тогда она подготовила документ с обвинениями на шесть страниц, в котором называла себя Сьюзан К. В нем были такие строчки: «Он прыгнул на меня сзади. Я помню белое ожерелье на шее. Он начал душить меня. И я думала: «Что бы о тебе подумал бог!»
На ту встречу со стороны Роналду пришли 20 адвокатов. Тогда стороны подписали документ о неразглашении, в результате Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов. В том соглашении были такие пункты (всего их было 11):
- 8-й пункт: «Г-жа П. (имя девушки изменено) соглашается назвать г-ну Д. имена всех лиц, которым она сообщила об этом инциденте»;
- 11-й пункт: «Она также должна подтвердить, что безвозвратно уничтожила или удалила все без исключения электронные, письменные или другие материалы, созданные или полученные в результате предполагаемых событий».
Стороны подписали соглашение 12 января 2010 года (через полгода после предполагаемых событий).
Football Leaks и Der Spiegel собирали доказательства дела с 2015-го, прежде чем опубликовали документы в 2017-м. Сначала представители Роналду и сам Роналду называли это ложью. Чуть позже они обвинили медиа во вранье. Тогда Der Spiegel на своем сайте опубликовал сканы документов, подтверждающие мирное соглашение Роналду с девушкой. Плюс Der Spiegel написал о переписке Роналду с адвокатом, в котором второй пообещал договориться за сумму поменьше (изначальное требование было 990 тысяч долларов).
Еще Der Spiegel опубликовал отрывок из показаний самого Роналду: «Я вошел в нее сзади. Это было грубо. Мы не меняли поз. Все длилось 5-7 минут. Она сказала, что не хочет, но предоставила себя. Она не жаловалась, что я был жестким. Она жаловалась, что я ее заставляю. Но она ничего не говорила о желании пойти в полицию».
Именно с публикаций Der Spiegel запустилось судебное дело.
Спустя год девушка раскрыла личность и потребовала от Роналду многомиллионную компенсацию
Как дальше развивалось дело:
• В 2018 году представители Роналду назвали расследование Der Spiegel ложью и сказали, что дело сфабриковано недоброжелателями. Через некоторое время после этого девушка, которая фигурировала в медиа как Сьюзан К., раскрыла личность (ее зовут Кэтрин Майорга). Она сказала, что не придавала дело огласке, потому что боялась за себя и близких.
• Спустя несколько месяцев она подала заявление в Федеральный суд Лас-Вегаса. В нем она требовала компенсацию от него в размере 56 млн фунтов, а полицию – немедленного ареста Роналду. В заявлении прокуратуры Лас-Вегаса говорится: «Основываясь на доступной информации на данный момент, заявляем: обвинения в сексуальном насилии против Криштиану Роналду не могут быть доказаны по существу».
• Спустя полгода после этого Роналду признал факт передачи денег Майорге.
• В 2020 году Майорга снова подала иск против Роналду. В нем фигурировала та же сумма – 56 млн фунтов.
• Спустя два года после этого окружной судья Лас-Вегаса Дженнифер Дорси на заседании отклонила иск. Это дело практически закрыто. Американские медиа пишут, что Майорга и ее представители могут подать протест, но шансов что-то изменить у них практически нет.
Почему от Роналду вообще требовали такую сумму
The Independent в апреле 2021 года сослался на документ The Mirror и разбил 56 млн фунтов по пунктам:
- 18 млн фунтов – компенсация за моральный вред;
- Еще 18 млн фунтов – это компенсация за травлю, которая будет нарастать в соцсетях и медиа после всеобщей огласки;
- Еще 18 млн фунтов – штрафные санкции;
- Плюс адвокаты Майорги требовали от суда добавить к этой сумме 1,5 млн фунтов как возмещение судебных издержек.
Почему иск против Роналду так и не перерос в масштабное дело
1. Еще раз: арест не утвердила даже полиция в 2018-м, потому что изначально Майорга не предоставила никаких доказательств, что было совершено изнасилование, и даже не называла имя предполагаемого преступника.
2. Соглашение о неразглашении было подписано вне судебного заседания, поэтому адвокаты Майорги не смогли его аннулировать. А заявления, что она не до конца поняла условия и ей манипулировали, не впечатлили судью в 2020 году.
3. Майорга путалась в показаниях и по-разному отвечала на вопросы. Например, при первом допросе она отказалась рассказывать, где именно было совершено преступление. А во время третьего допроса ее показания отличались от тех, что были в предыдущем протоколе.
4. Суд Лас-Вегаса в 2020 году совместно с полицией провел независимое расследование, но не нашел доказательства преступления. Для этого они работали с отелем, там не подтвердили факта изнасилования и даже предоставили какие-то архивные записи с камер видеонаблюдения.
5. В 2020 году судья Лас-Вегаса намекнула на не очень корректное поведение адвоката Майорги. Он перекрикивал сторону Роналду, называл их показания ложью и привел по существу один документ, основанный на переписке Роналду и адвокатов. Когда его попросили подтвердить подлинность, он не назвал источников.
6. Суд обращал внимание на некорректность поведения и самой Майорги, которая в качестве свидетеля по делу привела босса «Ювентуса» Андреа Аньелли. Хотя в 2009 году он не был знаком с Роналду, а единственным его решением, которое косвенно связано с делом, была отмена предсезонного «Ювентуса» в США (чтобы не ловить хейт активистов и фанатов).
В итоге окружной судья Дженнифер Дорси отклонила иск и задокументировала это в 42-страничном документе.