Разбираем итоги суда Джонни Деппа и Эмбер Херд: почему присяжные поверили ему и почему выплата такая большая (15 млн!)

Почему Депп получит именно 15 млн, почему он сам заплатил ей 2 в ответ – и почему важно, что суд шел в Вирджинии

Суд присяжных постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 млн долларов. Эта сумма разбивалась на две части: 10 млн – материальный ущерб; 5 млн – штрафные санкции в адрес Херд. В свою очередь она подала ответный иск на 2 млн долларов. Суд удовлетворил его – теперь Депп получит из-за этого не 15, а 13 млн долларов.

Джонни Деппа не было на финальном заседании – его представляла команда из нескольких человек. Эмбер Херд же присутствовала там. После вынесения приговора она сказала:

«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Я убита горем из-за того, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы соперничать в рамках закона с непропорциональностью власти, суда и имиджем моего бывшего мужа. Эта неудача нас в том время, когда женщину можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает идею о том, что люди относятся серьезно к насилию в адрес женщин».

Но почему вообще выплата такая большая? Изначально Депп просил больше – 50 млн долларов. В этой сумме: