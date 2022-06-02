Разбираем итоги суда Джонни Деппа и Эмбер Херд: почему присяжные поверили ему и почему выплата такая большая (15 млн!)
В 2016 году Джонни Депп и Эмбер Херд расстались и запустили, возможно, самое масштабное разбирательство в истории шоу-бизнеса. Спустя шесть лет появилась развязка этой истории: суд присяжных признал Херд виновной в деле.
Почему Депп получит именно 15 млн, почему он сам заплатил ей 2 в ответ – и почему важно, что суд шел в Вирджинии
Суд присяжных постановил, что Херд должна выплатить Деппу 15 млн долларов. Эта сумма разбивалась на две части: 10 млн – материальный ущерб; 5 млн – штрафные санкции в адрес Херд. В свою очередь она подала ответный иск на 2 млн долларов. Суд удовлетворил его – теперь Депп получит из-за этого не 15, а 13 млн долларов.
Джонни Деппа не было на финальном заседании – его представляла команда из нескольких человек. Эмбер Херд же присутствовала там. После вынесения приговора она сказала:
«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Я убита горем из-за того, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы соперничать в рамках закона с непропорциональностью власти, суда и имиджем моего бывшего мужа. Эта неудача нас в том время, когда женщину можно было публично опозорить и унизить. Это отбрасывает идею о том, что люди относятся серьезно к насилию в адрес женщин».
Но почему вообще выплата такая большая? Изначально Депп просил больше – 50 млн долларов. В этой сумме:
- Компенсация за резкий удар по карьере. Есть масса информации, как судебное разбирательство резануло его финансы. В интервью Rolling Stone он рассказывал о потере капитала в 650 млн долларов. Плюс он лишился массы ролей. Например, в «Пиратах Карибского моря» (из-за чего не досчитался 22,5 млн долларов);
- Компенсация за моральный ущерб. Судебный психолог засвидетельствовал, что у Деппа посттравматический стресс, из-за которого он может рассчитывать на 40 млн долларов;
- Компенсация за очернение имиджа – то есть за клевету;
- Траты на судебные разбирательства. И это важный пункт. В штате Вирджиния, где проходил сам суд, действует ограничение по возможным штрафным санкциям в 350 тысяч долларов. Плюс суд Вирджинии принял от Деппа SLAPP-иск (Strategic lawsuit against public participation; то есть стратегический судебный иск, направленный против участия общественности). Обычно такие иски подаются крайне обеспеченными людьми в делах против таких же обеспеченных людей. Суть в том, чтобы надавить на ответчика и заставить его выплатить компенсацию, когда они в деле называют проблему и аргументируют ею нарушение собственных прав. Такие иски почти всегда доходят до вердикта в определенную сторону и ограничивают мирный исход.
SLAPP-иски не действуют во многих штатах, но действуют в Вирджинии. Когда Деппа спрашивали, почему подал иск именно в суд Вирджинии, он ответил: «Потому что Washington Post там печатается». Первоначально адвокаты Херд пробовали перенести разбор дела в Калифорнию, но у них ничего не получилось.
Вердикт показывает, что присяжные поверили только одному из доводов Херд. Hollywood Reporter пишет: «Их (присяжных) не убедила основная теория Херд, что она неоднократно подвергалась насилию: физическому, психологическому или словесному. Их также не убедили доводы адвокатов Херд, что ее изнасиловали. Если бы они поверили Херд, то она бы выиграла дело».
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Присяжные поверили Деппу, потому что Херд не обосновала обвинения
Из-за громкости дела суд Вирджинии не будет раскрывать имена присяжных до середины 2023 года. Но некоторые медиа дали примерный состав команды присяжных. Washington Post ссылается на данные Court TV и пишет: в этот коллектив входят пять мужчин и две женщины (как запасные – мужчина и женщина). Возраст – от 20+ до 60+ лет. И эти присяжные вынесли вердикт против Эмбер Херд. Причины:
1. Присяжные считают, что Херд не обосновала обвинения против Джонни Деппа.
2. Херд нарушила анонимность заявлений. Изначально все разбирательство крутится вокруг ее статьи в Washington Post, в которой она сказала о пережитом домашнем насилии. И, хотя в том материале она не упоминала имени Деппа, в нем есть ряд обвинений, которые публично выдвигались против него во время развода.
3. Присяжные постановили, что Херд руководствовалась злым умыслом, когда писала ту статью в Washington Post – но не пыталась привлечь внимание к проблеме домашнего и женского насилия.
Но присяжные также обязали Деппа выплатить ей 2 млн долларов – и это связано с бывшим адвокатом Деппа Адамом Уолдманом. Тот в 2020 году в интервью Daily Mail назвал все обвинения Херд ложью.
Теги с поддержкой Деппа набирают миллиарды просмотров в тиктоке
28 мая корреспондент The Insider Эшли Коллман написал материал с заголовком: «Суд над Джонни Деппом против Эмбер Херд стал самым большим новостным событием в стране, потому что он идеально показывает одержимость американцев знаменитостями». Главные тезисы этого текста, говорящие об ажиотаже вокруг суда Деппа и Херд:
- Судебный эксперт сказал, что это дело в 20 раз интереснее обычного судебного разбирательства между звездами;
- Это дело показывает судебные взаимоотношения между селебрити с новой стороны. Обычно до фанатов и медиа доносится клочок информации, который регулируется менеджерами звезд и соглашениями о неразглашении. Здесь все было публично – и в самых сочных подробностях;
- Вокруг дела фигурировала куча имен знаменитостей: Илон Маск, Джеймс Франко и другие;
- Дальше Коллман приводит статистику, опираясь на показатели программы «Закон и преступление». Программа накидала в канал много видео из суда, которые суммарно посмотрели 428 млн человек. Речь Деппа в прямом эфире смотрели 600 тысяч зрителей.
Похожий бум был и в соцсетях. Washington Post анализирует данные по двум тегам в тиктоке. Тег #JusticeforJohnnyDepp (справедливость для Джонни Деппа) набрал 15 млрд просмотров, тег #JusticeforAmberHeard (справедливость для Эмбер Херд) – 51 млн просмотров. New York Times пишет о возросшей популярности Деппа в тиктоке. Он настолько убедил публику, что кучу миллионов просмотров собирает любое видео с ним: где он сморкается в платок, поправляет микрофон на пиджаке своего адвоката Камиллы Васкес. Все это приводит к тезису, что пользователи, фанаты и зрители поверили больше Деппу. И это его персональная медийная победа.
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Вот небольшая статистика по видео в тиктоке с Деппом в главной роли:
- С подписью «Джонни Депп по фактам уничтожает адвоката Херд» – 13 млн просмотров;
- Фраза в адрес Херд «Я не бил тебя» – 29 млн просмотров;
- 27-летний комик из Техаса Марк Муссо записал видео с собственной песней «Раньше меня все уважали и доверяли моему слову. Но потом я стал адвокатом Херд». За две недели его ролик посмотрели 15 млн раз.
Дело стало настолько громким, что свою популярность поймали даже его участники. К примеру, Forbes пишет, что вся та же Камилла Васкес стала резко популярной в тиктоке. Ее именной тег набрал почти 1 млрд просмотров, а в комментариях пользователи признаются, что хотят майки с фотографией Васкес.