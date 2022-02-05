Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду

20 текстов о Криштиану Роналду со всех сторон: секреты успеха, семья и личная жизнь, истории из карьеры и даже африканские корни

05 февраля, 17:42

Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. Это не ветеран из прошлого, а все еще актуальный спортсмен, который держит кучу мировых рекордов и тащит «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

И по-прежнему – суперзвезда вне сфер и самый популярный человек инстаграма (почти 400 миллионов подписчиков).

«Гол» со всех сторон изучал жизнь и карьеру Роналду. Вот главные тексты о Роналду, которые интересно читаются в любое время.

Истории из карьеры

Семья и близкие 

Секреты успеха

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Все фото: imago-images.de, instagram, sven simon, imago sportfotodienst dpa / global look press
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