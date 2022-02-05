Криштиану Роналду
20 текстов о Криштиану Роналду со всех сторон: секреты успеха, семья и личная жизнь, истории из карьеры и даже африканские корни
05 февраля, 17:42
Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. Это не ветеран из прошлого, а все еще актуальный спортсмен, который держит кучу мировых рекордов и тащит «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
И по-прежнему – суперзвезда вне сфер и самый популярный человек инстаграма (почти 400 миллионов подписчиков).
«Гол» со всех сторон изучал жизнь и карьеру Роналду. Вот главные тексты о Роналду, которые интересно читаются в любое время.
Истории из карьеры
- Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
- Роналду не всегда играл под семеркой: брал номер в честь Роналдо, уступал Раулю, а в сборной отказался от десятки
- Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось
- Сульшер возил Роналду по магазинам, помогал с финтами и языком. А тот респектовал за интеллект на поле
- Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
- Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
- Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
Семья и близкие
- У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость
- Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»
- Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас
- В Англии у Роналду есть круглосуточная охрана. И специальная комната в доме – там может спрятаться семья
Секреты успеха
- Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
- Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика
- Все 111 голов Роналду за сборную в одной картинке. Кому забивал, как долго, сколько пенальти
- Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
- Роналду спрятал лицо при штрафном, зато ухаживает за ним в жизни. Наносит маски, долго стоит у зеркала, рекламирует тренажер для лица
Еще истории
- Откуда взялся миф, что Роналду – гей. Разбираем всю историю (и заодно хороним ее)
- Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
- Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
- Однажды Роналду бил по воротам в полной темноте, обгонял спринтера, прыгал вышел звезд НБА. Это все для рекламы Castrol
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые