20 текстов о Криштиану Роналду со всех сторон: секреты успеха, семья и личная жизнь, истории из карьеры и даже африканские корни

Криштиану Роналду исполнилось 37 лет. Это не ветеран из прошлого, а все еще актуальный спортсмен, который держит кучу мировых рекордов и тащит «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

И по-прежнему – суперзвезда вне сфер и самый популярный человек инстаграма (почти 400 миллионов подписчиков).

«Гол» со всех сторон изучал жизнь и карьеру Роналду. Вот главные тексты о Роналду, которые интересно читаются в любое время.