Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось

Роналду начинал карьеру под другим номером. И не брал семерку в первый год в «Реале»

В «Спортинге» у Криштиану Роналду всегда был 28-й номер. Роналду все устраивало, поэтому в момент перехода в «МЮ» он тоже попросил 28-й. Потом вспоминал: «Тренер сказал: «Нет, ты будешь носить седьмой». Я был ошеломлен, потому что такую футболку носил Бекхэм. Но принял вызов – теперь это мое счастливое число. С ним я выиграл все».

Фергюсон не просто так отдал Роналду номер великих игроков. В «МЮ» под ним играли Кантона, Бекхэм, Канчельскис, Стайлз, Бест и другие. С момента перехода Роналду в клуб Фергюсон тоже видел в нем будущего великого игрока. Потому что Роналду постоянно тренировался и работал над собой. Позже Фергюсон называл Роналду лучшим игроком, с которым работал.

Больше Роналду не отказывался от семерки. В сезоне-2007/08 перешел к нему и в сборной Португалии, где до этого Роналду носил 17-й (из-за Луиша Фигу). Небольшой перерыв был в «Реале» – там под седьмым номером сначала играл капитан Рауль. Тогда Роналду выбрал девятый, но сыграл с ним всего сезон. Дальше – возвращение к привычной семерке.