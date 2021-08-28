Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось
Роналду начинал карьеру под другим номером. И не брал семерку в первый год в «Реале»
В «Спортинге» у Криштиану Роналду всегда был 28-й номер. Роналду все устраивало, поэтому в момент перехода в «МЮ» он тоже попросил 28-й. Потом вспоминал: «Тренер сказал: «Нет, ты будешь носить седьмой». Я был ошеломлен, потому что такую футболку носил Бекхэм. Но принял вызов – теперь это мое счастливое число. С ним я выиграл все».
Фергюсон не просто так отдал Роналду номер великих игроков. В «МЮ» под ним играли Кантона, Бекхэм, Канчельскис, Стайлз, Бест и другие. С момента перехода Роналду в клуб Фергюсон тоже видел в нем будущего великого игрока. Потому что Роналду постоянно тренировался и работал над собой. Позже Фергюсон называл Роналду лучшим игроком, с которым работал.
Больше Роналду не отказывался от семерки. В сезоне-2007/08 перешел к нему и в сборной Португалии, где до этого Роналду носил 17-й (из-за Луиша Фигу). Небольшой перерыв был в «Реале» – там под седьмым номером сначала играл капитан Рауль. Тогда Роналду выбрал девятый, но сыграл с ним всего сезон. Дальше – возвращение к привычной семерке.
Интересная история из «Ювентуса». Когда Роналду только переходил в команду, седьмым номером владел Куадрадо. Тогда Куадрадо сразу решил отдать его Роналду. Потом рассказывал в инстаграме: «Лучше отдавать, чем получать». В «Ювентусе» никакой проблемы с номером не возникло, но в «МЮ» Роналду сложно получить привычную семерку.
Дело в регламенте АПЛ. Лига запрещает смену номеров во время сезона. Такое возможно только в случае ухода из клуба обладателя номера. Сейчас семеркой владеет Кавани, но он только в мае продлил контракт с «МЮ» до 2022 года. Занята и альтернативная девятка – она у Марсьяля. Goal пишет такой список доступных номеров: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
Рио Фердинанд рассказал, что формально Кавани отказался от седьмого номера в пользу Роналду. Он получит его, если клуб добьется специального разрешения от лиги. АПЛ уже восстановила профиль Роналду на официальном сайте – и там он указан под седьмым номером. Но под таким же номером до сих пор прописан и Кавани.
Роналду брал титулы под седьмым номером. Так появился узнаваемый бренд CR7
Роналду получил прозвище CR7 от фанатов. Оно составлено по первым буквам его имени и номеру. Возникло именно в «МЮ», где Роналду взял девять трофеев. Goal рассказывал историю появления бренда CR7. Он тоже появился вокруг этого прозвища – и стал грамотным маркетинговым ходом, который сделал Роналду звездой за пределами футбола.
Идея бренда с таким названием вдохновлена примером Nike. До этого у компании уже был удачный опыт с бразильцем Роналдо. Тот стал лицом бутс Mercurial еще в 1998 году. Они получили название R9 – по тому же принципу, что и бренд Криштиану Роналду. Nike себе ничего не приписывает – называет CR7 брендом, основанным Криштиану Роналду.
Под этим названием Роналду выпускает линию одежды, обувь, нижнее белье, очки и даже парфюм. Сеть бизнеса постоянно расширяется. Еще в 2016-м Роналду подписал с Nike пожизненный рекламный контракт на миллиард долларов. Это открыло ему доступ к продукции Nike, которая упоминается вместе с CR7. Обычно это происходит со спортивной формой.
В 2020 году Криштиану Роналду стал лишь третьим спортсменом, заработавшим более миллиарда долларов за карьеру. До него так делали только Тайгер Вудс и Флойд Мейвезер. Forbes отдельно указывает, что важная часть доходов Роналду идет именно от его бренда CR7. Под ним Роналду уже владеет гостиницами и тренажерными залами.
Pestana CR7 – так называется гостиничный бизнес Роналду. Это название выбрано не просто так: бренд CR7 объединился с владельцами отелей Pestana. Так произошло слияние двух брендов. Отели под названием Pestana CR7 открыты в Португалии. Интересно, что на базе одного из них находится музей CR7. Везде показаны фотографии Роналду и его инициалы.
Роналду постоянно сравнивает бизнес и футбол. Проводит параллели между своими футбольными достижениями под седьмым номером и бизнес-доходами. Его слова: «За пределами поля я еще не там, но хочу быть на вершине. Не нравится быть вторым или третьим, поэтому обязательно добьюсь этого». Просто загляните в инстаграм Роналду – и все поймете: