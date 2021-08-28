Лучшая реакция на трансфер Роналду – твит Лингарда. Опубликовал обрезанное фото с маленьким собой на его фоне

Фото сделано не просто так. Есть подтверждения, что раньше Роналду приходил на занятия подростков «МЮ». Показывал им финты, раздавал автографы. Наверняка оно сделано во время одной из таких тренировок. SportBible вспоминал: в год перехода в «МЮ» Роналду уже видел юного Лингарда. И даже отдельно его подбадривал.

Джесси Лингард принадлежит «МЮ» всю карьеру, хотя регулярно уезжает в аренду. За время игры в «МЮ» Лингард постоянно рассказывал, что мечтает о возвращении Роналду. Одна из его цитат: «Хотел бы, чтобы «МЮ» снова подписал Криштиану Роналду. Он уже был здесь, поэтому быстро адаптируется. В детстве на него было просто невероятно смотреть в этой футболке».

Лингард и Роналду играли друг против друга. И тут интересно другое – Лингард никогда не боялся Роналду. Говорил такое: «Криштиану – футбольный Майкл Джордан. Считаю его настоящей иконой футбола. Я играл против него несколько раз, но он не доставил мне проблем». В том же интервью вспоминал, что 11-летним пацаном смотрел нарезки с его игрой. И учился на них.

А потом вот так боролся за мяч с Роналду в матче Лиги чемпионов: