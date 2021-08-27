Как прошли сутки, за которые Роналду перешел из «Юве» в «МЮ»: самолет в Лиссабон, отказ «Ман Сити», переписка в вотсапе с Фернандешем

Как вообще получилось, что «Ман Сити» вписался за Роналду? И почему он отвалился?

Слухи о переходе Роналду в «Манчестер Сити» были и до 25 августа. Но тогда медиа просто противопоставляли интерес к Роналду от «ПСЖ» и интерес к Роналду от «Ман Сити». Именно 25 августа появилась конкретика:

• Никола Скира (один самых популярных инсайдеров Италии): агенты Роналду работают над его переходом в «Сити». Стороны уже связались и обсуждают детали.

• Источник серьезнее – Фабрицио Романо. Он писал, что «Манчестер Сити» не хотел платить за Роналду и рассматривал либо обмен на Жезуса, либо подписание в качестве свободного агента.

26 августа

• Тоже Романо: агент Роналду Жорже Мендеш обсуждал с «Сити» возможность приобретения Роналду за 28-30 млн евро.

• 17:40: журналисты Sky Sports написали, что Роналду общается с «Манчестер Юнайтед».

• Дальше информацию поддержали Corriere dello Sport, Sky Sports Italia, La Gazzetta dello Sport. Они передавали такую информацию: «Манчестер Юнайтед» просто мониторит ситуацию, но не делает официальных предложений.

27 августа.

• В середине 27 августа Роналду забрал вещи из шкафчика на базе «Ювентуса» и попрощался с партнерами.

• The Athletic примерно в это же время писал, что Гвардиола сильно сомневался по этому трансферу. Он считал, что Роналду не впишется в схему «Манчестер Сити».

• После прощания с Роналду Аллегри говорил: «Криштиану сказал мне вчера, что хочет немедленно покинуть «Ювентус». Его не было на тренировке сегодня. Он не сыграет завтра против «Эмполи». Я не расстроился. Это его выбор. Он провел здесь три года и теперь уходит. Такова жизнь».