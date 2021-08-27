Как прошли сутки, за которые Роналду перешел из «Юве» в «МЮ»: самолет в Лиссабон, отказ «Ман Сити», переписка в вотсапе с Фернандешем
Этот материал построен на инсайдах от журналистов. Они не формируют реальную картину события. Но иногда множество источников пишут об одном и том же – в этом случае есть повод присмотреться к доступной информации.
Этот мир перевернулся. 26 августа итальянские медиа почти хором сообщили об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса». И на этом родился ад. Целые сутки журналисты крутили слухи о переходе Роналду в «Манчестер Сити». А теперь – бум, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Как вообще получилось, что «Ман Сити» вписался за Роналду? И почему он отвалился?
Слухи о переходе Роналду в «Манчестер Сити» были и до 25 августа. Но тогда медиа просто противопоставляли интерес к Роналду от «ПСЖ» и интерес к Роналду от «Ман Сити». Именно 25 августа появилась конкретика:
• Никола Скира (один самых популярных инсайдеров Италии): агенты Роналду работают над его переходом в «Сити». Стороны уже связались и обсуждают детали.
• Источник серьезнее – Фабрицио Романо. Он писал, что «Манчестер Сити» не хотел платить за Роналду и рассматривал либо обмен на Жезуса, либо подписание в качестве свободного агента.
26 августа
• Тоже Романо: агент Роналду Жорже Мендеш обсуждал с «Сити» возможность приобретения Роналду за 28-30 млн евро.
• 17:40: журналисты Sky Sports написали, что Роналду общается с «Манчестер Юнайтед».
• Дальше информацию поддержали Corriere dello Sport, Sky Sports Italia, La Gazzetta dello Sport. Они передавали такую информацию: «Манчестер Юнайтед» просто мониторит ситуацию, но не делает официальных предложений.
27 августа.
• В середине 27 августа Роналду забрал вещи из шкафчика на базе «Ювентуса» и попрощался с партнерами.
• The Athletic примерно в это же время писал, что Гвардиола сильно сомневался по этому трансферу. Он считал, что Роналду не впишется в схему «Манчестер Сити».
• После прощания с Роналду Аллегри говорил: «Криштиану сказал мне вчера, что хочет немедленно покинуть «Ювентус». Его не было на тренировке сегодня. Он не сыграет завтра против «Эмполи». Я не расстроился. Это его выбор. Он провел здесь три года и теперь уходит. Такова жизнь».
• Параллельно говорили другие тренеры. Сульшер: «Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из «Ювентуса», то, конечно, знает, что мы здесь. Криштиану – легенда «МЮ», лучший игрок всех времен, если вы меня об этом спрашиваете. Мне повезло играть с ним. Я тренировал его. Посмотрим, что произойдет».
Гвардиола: «Криштиану решит, где он хочет играть, а не «Манчестер Сити». Роналду и Месси невероятны. Это лучшие игроки последних 20-30 лет».
Позитива больше чувствовалось в словах Сульшера.
• 27 августа примерно в 16:00 по московскому времени несколько авторитетных источников написали, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роналду. То есть прошел примерно день с момента появления первых слухов.
• Через полчаса после начала разговоров о Роналду в «МЮ» Фабрицио Романо написал ключевое: Роналду не будет в «Манчестер Сити» – клуб вышел из переговоров.
• Около 19:00 по Москве Роналду официально вернулся в «Манчестер Юнайтед».
Почему «Манчестер Сити» так резко отказался от Роналду? Точной информации нет. Но англоязычные источники пишут, что «Манчестер Сити» просто не был готов к таким затратам. «Ювентус» требовал от будущего покупателя 30 млн евро. Плюс личка Роналду составляла по запросам более 20 млн евро без бонусов. «Манчестер Сити» хотел больше времени на обдумывание. Ни «Юве», ни Роналду и его представители не собирались долго ждать.
В это время подсуетился «Манчестер Юнайтед». The Telegraph пишет, что клуб предложил сумму, которая устроила «Ювентус». Плюс за этот переход сыграло прошлое Роналду. Плюс последние сутки Роналду сильно атаковали люди, связанные с «Ман Юнайтед». Бруну Фернандеш сутки уговаривал его в вотсапе. Плюс с Роналду, по данным The Telegraph, связывался Алекс Фергюсон.
О переходе Роналду мы узнали, когда он уже улетел из Турина. Но улетел он не в Манчестер, а в Лиссабон
Сразу после прощания с партнерами по «Ювентусу» Роналду сел в частный самолет и улетел из Турина. Кадры:
Некоторые медиа написали, что он летит в Манчестер. Но это было не так: рейс был до Лиссабона.
Приземление в Португалии.
В это время Мендеш был в Манчестере и обсудил все детали трансфера. Официально «Манчестер Юнайтед» не назвал никакую конкретику. Но вот доступная информация:
- «Ювентус» получит 15 млн евро+8 млн евро в качестве бонусов.
- Зарплата Роналду – 25 млн евро за сезон.
- Контракт подписан на 2 года. О возможности продления не сказано ничего.