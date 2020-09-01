Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
Болони раскрыл и воспитал Роналду: изменил позицию на поле и подготовил к правильному дебюту
В интервью официальному сайту ФИФА Болони вспоминал момент, когда впервые позвал 16-летнего Роналду на тренировку со взрослой командой. Тогда Роналду еще не мог выходить за «Спортинг» в матчах португальской лиги. Болони так впечатлился его способностями, что ему было все равно. Роналду остался, чтобы играть товарищеские матчи и тренироваться.
Болони считает, что научил Роналду главному: не усердствовать с дриблингом и не устраивать бесконечное шоу. Еще он поменял ему позицию: «В то время он играл в центре нападения, но я переместил его на фланг. Противостояние с двумя 90-килограммовыми центральными защитниками было бы чересчур сложным для мальчика 16-17 лет».
Чтобы подготовить Роналду к полноценному дебюту во взрослом футболе, Болони организовал для него специальную программу развития. Роналду много занимался в спортзале, прокачивал силу и наращивал мышцы. Параллельно шла работа над психологией: Роналду знакомился с великими португальскими игроками и получал от них советы по развитию.
Сложнее всего оказалась работа над качеством дриблинга. Роналду шел в обводку в любой ситуации: делал несколько лишних касаний, поэтому часто терял мяч. Болони не ограничивал саму возможность обводки, но заставлял Роналду быстрее принимать решение и двигать мяч: «Хватит пары трюков, чтобы избавиться от защитника. Пять – это уже слишком».
Болони рассказывал, что уже с первых наблюдений за Роналду понимал его великую перспективу: «Я не знал, что он будет одним из лучших в истории. Зато я понимал: если он избежит травм, то будет очень хорошим игроком. В то время меня спросили о нем в интервью. Я ответил, что он превзойдет Фигу или даже Эйсебио».
Еще со времен «Спортинга» Болони отмечает у Роналду сильную внутреннюю силу и ум. Из-за этого он уже в молодости сам принимал решения, не терялся в раздевалке, а сейчас продолжает выходить на поле в «Ювентусе». «Благодаря такой характеристике он может делать все и, безусловно, продолжит появляться в больших играх», – говорил Болони.
Роналду отыграл под руководством Болони 30 матчей, забил пять голов и сделал ассист. Тогда рядом с ним играл и прогрессировал Рикарду Куарежма – еще один успешный талант из «Спортинга». Как их вспоминает Болони: «Это мои дети. Мы пережили много хорошего в «Спортинге». Со мной им было важно много трудиться».
По работе с Роналду он ставил в пример предсезонный турнир со «Спортингом». Там произошли два знаковых события. Сначала Роналду не хотел защищаться, но Болони крикнул на него. Это был последний раз в жизни, когда он повышал голос на Роналду – тот быстро все понял. На том же турнире Болони разрешил Роналду бить пенальти, хотя он был самым молодым в команде.
Болони рассказывал, что дважды получал благодарности от Роналду. Первый раз на Мадейре еще в «Спортинге», а главная встреча произошла в Париже. Тогда Криштиану Роналду взял «Золотой мяч», а Болони радовался этому из первых рядов: «Нет, Роналду был создан не мной. Знаю только, что в хороший момент дал ему правильный совет и повел в нужном направлении».
Карьера и жизнь Болони интереснее, чем просто работа с Роналду
Ласло Болони родился в Венгрии. Он свободно говорит на венгерском, румынском и французском. Еще Болони все понимает и выражает мысли на английском. Когда сборная Румынии под его руководством играла с Венгрией, фанаты обращали внимание на происхождение Болони. Румыния выиграла со счетом 2:0 – разговоры закончились.
Болони-игрок был частью легендарного состава «Стяуа», с которым выигрывал Кубок европейских чемпионов и титулы в Румынии. Его дважды признавали румынским футболистом года. В составе сборной Болони первым достиг отметки в сотню матчей. Болони всегда избегал связей с политикой и даже уезжал из Румынии, но румынский диктатор Чаушеску ставил его в пример.
Болони-тренер сменил 14 мест работы (13 клубов), но главные достижения заработал в «Спортинге». Туда он пришел в начале нулевых, когда получил опыт работы в сборной Румынии. В «Спортинге» Болони сразу взял чемпионат, Кубок Португалии и Суперкубок. Другая успешная работа была в Бельгии: там он становился тренером года и побеждал в чемпионате со «Стандардом».
Болони тренировал в катарском клубе «Аль-Хор», где с ним случился большой скандал. Во время матча Болони бросил бутылку с водой в сторону болбоя. Не попал, но это заметили судьи. Когда арбитр потребовал от него уйти со скамейки, тот отказался и нецензурно ответил. Так и ругался, пока его уводили с поля. Тогда отделался штрафом.
Работу в «Монако» он называл самым большим разочарованием в карьере: «Я приехал сюда в то время, когда клуб был настоящей развалиной. До меня – катастрофа, после – тоже. Я чувствовал себя очень виноватым из-за того, что не добился успеха в Монако. Если в клубе не работает треугольник из президента, технического директора и тренера, он обречен».
В России Болони никогда не работал, но пересекался с «Рубином» вместе с ПАОКом. В Лиге Европы команды сыграли две ничьи (2:2 и 1:1). Было это еще в 2011 году. В 2017-м Болони был одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Gazeta Sporturilor писала, что он рассматривался на место Дмитрия Аленичева.
Сейчас Болони 67 лет. Он тренирует бельгийский «Гент», где показывает себя прямолинейным человеком. Украинец Роман Яремчук перед отъездом в расположение сборной сказал, что не понимает футбол «Гента» при Болони. «Я не хочу конфликтов и очень ценю его. Если Яремчука не устраивает, ему просто надо сменить команду», – ответил Болони.
Румын? Он этнический венгр вообще то. Родившийся в Румынии. Ф-фактчекинг.
И вообще везде именно его национальностью указывается Румыния.
А родители - этнические венгры, да.
Играл за сборную Румынии. Имеет румынское гражданство. В чем ошибка?