Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка

Болони раскрыл и воспитал Роналду: изменил позицию на поле и подготовил к правильному дебюту

В интервью официальному сайту ФИФА Болони вспоминал момент, когда впервые позвал 16-летнего Роналду на тренировку со взрослой командой. Тогда Роналду еще не мог выходить за «Спортинг» в матчах португальской лиги. Болони так впечатлился его способностями, что ему было все равно. Роналду остался, чтобы играть товарищеские матчи и тренироваться.

Болони считает, что научил Роналду главному: не усердствовать с дриблингом и не устраивать бесконечное шоу. Еще он поменял ему позицию: «В то время он играл в центре нападения, но я переместил его на фланг. Противостояние с двумя 90-килограммовыми центральными защитниками было бы чересчур сложным для мальчика 16-17 лет».

Чтобы подготовить Роналду к полноценному дебюту во взрослом футболе, Болони организовал для него специальную программу развития. Роналду много занимался в спортзале, прокачивал силу и наращивал мышцы. Параллельно шла работа над психологией: Роналду знакомился с великими португальскими игроками и получал от них советы по развитию.