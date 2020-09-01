Ласло Болони
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Криштиану Роналду
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#Ласло Болони #Криштиану Роналду #Футбол #Спортинг Лиссабон #чемпионат Бельгии #Чемпионат Португалии

Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка

01 сентября, 15:58
Александр Плеханов

Ласло Болони и Криштиану Роналду во время вручения «Золотого мяча».

твиттер France Football

Болони раскрыл и воспитал Роналду: изменил позицию на поле и подготовил к правильному дебюту

В интервью официальному сайту ФИФА Болони вспоминал момент, когда впервые позвал 16-летнего Роналду на тренировку со взрослой командой. Тогда Роналду еще не мог выходить за «Спортинг» в матчах португальской лиги. Болони так впечатлился его способностями, что ему было все равно. Роналду остался, чтобы играть товарищеские матчи и тренироваться.

Болони считает, что научил Роналду главному: не усердствовать с дриблингом и не устраивать бесконечное шоу. Еще он поменял ему позицию: «В то время он играл в центре нападения, но я переместил его на фланг. Противостояние с двумя 90-килограммовыми центральными защитниками было бы чересчур сложным для мальчика 16-17 лет».

Чтобы подготовить Роналду к полноценному дебюту во взрослом футболе, Болони организовал для него специальную программу развития. Роналду много занимался в спортзале, прокачивал силу и наращивал мышцы. Параллельно шла работа над психологией: Роналду знакомился с великими португальскими игроками и получал от них советы по развитию.

инстаграм Роналду

Сложнее всего оказалась работа над качеством дриблинга. Роналду шел в обводку в любой ситуации: делал несколько лишних касаний, поэтому часто терял мяч. Болони не ограничивал саму возможность обводки, но заставлял Роналду быстрее принимать решение и двигать мяч: «Хватит пары трюков, чтобы избавиться от защитника. Пять – это уже слишком».

Болони рассказывал, что уже с первых наблюдений за Роналду понимал его великую перспективу: «Я не знал, что он будет одним из лучших в истории. Зато я понимал: если он избежит травм, то будет очень хорошим игроком. В то время меня спросили о нем в интервью. Я ответил, что он превзойдет Фигу или даже Эйсебио».

Еще со времен «Спортинга» Болони отмечает у Роналду сильную внутреннюю силу и ум. Из-за этого он уже в молодости сам принимал решения, не терялся в раздевалке, а сейчас продолжает выходить на поле в «Ювентусе». «Благодаря такой характеристике он может делать все и, безусловно, продолжит появляться в больших играх», – говорил Болони.

Роналду отыграл под руководством Болони 30 матчей, забил пять голов и сделал ассист. Тогда рядом с ним играл и прогрессировал Рикарду Куарежма – еще один успешный талант из «Спортинга». Как их вспоминает Болони: «Это мои дети. Мы пережили много хорошего в «Спортинге». Со мной им было важно много трудиться».

По работе с Роналду он ставил в пример предсезонный турнир со «Спортингом». Там произошли два знаковых события. Сначала Роналду не хотел защищаться, но Болони крикнул на него. Это был последний раз в жизни, когда он повышал голос на Роналду – тот быстро все понял. На том же турнире Болони разрешил Роналду бить пенальти, хотя он был самым молодым в команде.

Болони рассказывал, что дважды получал благодарности от Роналду. Первый раз на Мадейре еще в «Спортинге», а главная встреча произошла в Париже. Тогда Криштиану Роналду взял «Золотой мяч», а Болони радовался этому из первых рядов: «Нет, Роналду был создан не мной. Знаю только, что в хороший момент дал ему правильный совет и повел в нужном направлении».

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карьера и жизнь Болони интереснее, чем просто работа с Роналду

Ласло Болони родился в Венгрии. Он свободно говорит на венгерском, румынском и французском. Еще Болони все понимает и выражает мысли на английском. Когда сборная Румынии под его руководством играла с Венгрией, фанаты обращали внимание на происхождение Болони. Румыния выиграла со счетом 2:0 – разговоры закончились.

Болони-игрок был частью легендарного состава «Стяуа», с которым выигрывал Кубок европейских чемпионов и титулы в Румынии. Его дважды признавали румынским футболистом года. В составе сборной Болони первым достиг отметки в сотню матчей. Болони всегда избегал связей с политикой и даже уезжал из Румынии, но румынский диктатор Чаушеску ставил его в пример.

Болони-тренер сменил 14 мест работы (13 клубов), но главные достижения заработал в «Спортинге». Туда он пришел в начале нулевых, когда получил опыт работы в сборной Румынии. В «Спортинге» Болони сразу взял чемпионат, Кубок Португалии и Суперкубок. Другая успешная работа была в Бельгии: там он становился тренером года и побеждал в чемпионате со «Стандардом».

Болони тренировал в катарском клубе «Аль-Хор», где с ним случился большой скандал. Во время матча Болони бросил бутылку с водой в сторону болбоя. Не попал, но это заметили судьи. Когда арбитр потребовал от него уйти со скамейки, тот отказался и нецензурно ответил. Так и ругался, пока его уводили с поля. Тогда отделался штрафом.

Работу в «Монако» он называл самым большим разочарованием в карьере: «Я приехал сюда в то время, когда клуб был настоящей развалиной. До меня – катастрофа, после – тоже. Я чувствовал себя очень виноватым из-за того, что не добился успеха в Монако. Если в клубе не работает треугольник из президента, технического директора и тренера, он обречен».

В России Болони никогда не работал, но пересекался с «Рубином» вместе с ПАОКом. В Лиге Европы команды сыграли две ничьи (2:2 и 1:1). Было это еще в 2011 году. В 2017-м Болони был одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Gazeta Sporturilor писала, что он рассматривался на место Дмитрия Аленичева.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас Болони 67 лет. Он тренирует бельгийский «Гент», где показывает себя прямолинейным человеком. Украинец Роман Яремчук перед отъездом в расположение сборной сказал, что не понимает футбол «Гента» при Болони. «Я не хочу конфликтов и очень ценю его. Если Яремчука не устраивает, ему просто надо сменить команду», – ответил Болони.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Комментарии (4)
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Ilya Scherbakov
08 сентября, 09:45

Румын? Он этнический венгр вообще то. Родившийся в Румынии. Ф-фактчекинг.

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Александр Плеханов
09 сентября, 08:55

И вообще везде именно его национальностью указывается Румыния.


А родители - этнические венгры, да.

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Александр Плеханов
09 сентября, 08:49

Играл за сборную Румынии. Имеет румынское гражданство. В чем ошибка?

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