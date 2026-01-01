Ласло Болони

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Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках
#Антверпен
Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
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#Ласло Болони
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