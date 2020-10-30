Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках
«Антверпен» – до сих пор жуткое слово для любого болельщика «Спартака», особенно того, кто застал еврокубки начала 1990-х. А фамилии форварда Алекса Чернятински и судьи Корраду – символы ужаса.
Хроника радости:
- В Кубке Кубков-1992/93 «Спартак» начал со странных домашних 0:0 с люксембургским «Авениром», но в гостях разобрался четко – 5:1.
- В 1/8 финала вышиб «Ливерпуль» с юным Макманаманом – 4:2 дома и 2:0 на «Энфилде».
- В четвертьфинале прошел «Фейеноорд».
- В полуфинале было три варианта – сильная «Парма», сложный «Атлетико» и неожиданно пробравшийся бельгийский «Антверпен», который за всю историю еврокубков лишь второй раз заполз дальше второго раунда.
Хроника кошмара:
- Минус Бесчастных и Черенков из-за дисквалификаций, а Тихонову клуб не успел оформить визу.
- Первый матч дома – минимальная победа 1:0 с красивым голом Пятницкого и загубленными моментами.
- В ответной игре Радченко забил уже в начале, контролировал матч, но в первом тайме пропустил от Чернятински и еще до перерыва заменил двух игроков основы из-за травм – вышли дублеры Гашкин и Бакшеев, которые провалили матч.
- «Спартак» пропустил второй гол в середине второго тайма.
- Ближе к концу во время атаки «Спартака» португальский судья Корраду остановил матч, отреагировал на конфликт Иванова с Чернятински в штрафной «Спартака» и поставил пенальти, а удалил Онопко, который вообще никак в эпизоде не участвовал.
«Спартак» проиграл 1:3 и вылетел из турнира. Вместо него на финал на «Уэмбли» поехал «Антверпен», который ожидаемо проиграл «Парме». «Спартак» в день финала развлекался с «Крыльями Советов», которому Бесчастных к 20-й минуте запихал три гола.
«Антверпен» играл в еврокубках и следующие два сезона (в Кубке УЕФА), а потом пропал из них на 25 лет:
- Сезон-1993/94 – раннее поражение от будущего финалиста «Казино» (сейчас – «Ред Булл Зальцбург»).
- Сезон-1994/95 – 2:10 за два матча в первом же раунде от «Ньюкасла».
- Следующий раз «Антверпен» попал в еврокубки только в сезоне-2019/20 и вылетел в Лиге Европы в раунде плей-офф.
- Сезон-2020/21 начат шикарно – с двух минимальных побед в группе над «Лудогорцем» и «Тоттенхэмом».
Где был все это время «Антверпен»?
Был середняком второго дивизиона и только недавно вернулся в элиту
За последние 20 лет клуб чаще играл во второй по силе лиге Бельгии – как вылетел туда в сезоне-2003/04, так и отыграл там 13 сезонов.
Вернулся в 2017-м и с тех пор движется поступательно – восьмое, шестое и четвертое места плюс выигранный Кубок Бельгии в 2020-м.
А чем запомнился еще:
Сотрудничал с «МЮ»
С 1998 года в рамках сотрудничества с «Манчестер Юнайтед» в «Антверпене» числилось несколько десятков его игроков – уезжали в аренду и набирались опыта. Самые известные из них – Чедвик, Шоукросс, О’Ши, Эванс, Гибсон, Кэткарт.
Был, например, первый китаец в «МЮ» – Дун Фанчжо, он тоже ездил в «Антверпен», где много забивал. Но в АПЛ не закрепился, так что играл в Польше и Армении, пока не вернулся на родину.
В 2009-м партнерство завершилось из-за финансовых проблем «Антверпена».
Его болельщики прямо на поле получили от вратаря
Воспитанник «Арсенала» Грэм Стэк уехал в «Беверен» в начале 2000-х в аренду. Жестким выдался матч именно с «Антверпеном», где вратаря прессовали его фанаты. В один момент они выскочили на поле и напали на него. Стэк не растерялся – отразил атаку одного и уложил второго:
«Видел, что кто-то несется на меня и останавливаться не собирается. Так что замахнулся на него из соображений самообороны», – вспоминал Стэк.
Для фотосессии в журнале клуб тренировался с полуголыми девушками
Было это в начале 2014 года, когда «Антверпен» тренировал Джимми Флойд Хассельбайнк.
Три футболиста наносили удары мячом по попе девушкам в нижнем белье. И наоборот. Видео, конечно же, собирало множество просмотров.
Год назад игрок и тренер поругались прямо перед заменой
Экс-форвард «Эвертона» Кевин Миральяс и главный тренер Ласло Болони (да, тот самый, что помог раскрыть Роналду в «Спортинге») конфликтовали в перерыве матча чемпионата. Миральяс должен был выйти на замену, а вместо этого ушел в подтрибунное помещение.
Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
Тренер был недоволен, что игрок долго переодевается – они сцепились словесно, в итоге Миральяс на поле так и не появился. Но конфликта через несколько ней уже не было.
Ни Болони, ни Миральяса в команде уже нет.
Драма прошлого сезона – «Антверпен» вылетел из ЛЕ, когда вдевятером бился с «АЗ»
- Это раунд плей-офф. В Голландии – 1:1.
- В Бельгии «Антверпен» вдесятером повел 1:0 на 73-й минуте.
- Забивший этот гол Ламкель Зе слишком долго праздновал гол и получил вторую желтую карточку – удаление.
- «Антверпен» пропустил на 90-й, а в овертайме – еще трижды. В итоге – 1:4 и вылет.
Ну, хоть Зе отпраздновал красиво:
«Антверпен» сейчас – первый и в Бельгии, и в группе ЛЕ
Коротко:
- Две победы в группе ЛЕ – лидерство с шестью очками.
- Сейчас «Антверпен» еще и лидирует в чемпионате с 20 очками после десяти туров.
- В семи матчах во всех турнирах до игры с «Тоттенхэма» клуб стабильно забивал не менее двух голов.
- Выделяется центрфорвард Дьюмерси Мбокани (раньше играл за киевское «Динамо»), но вообще в чемпионате за десять туров забивали десять разных игроков.
- Ну очень интернациональная команда: тут есть французы, камерунцы, хорват, иранец, бразилец, норвежец, португалец, перуанец, израильтянин, японец, кореец, представители Конго и ДР Конго.
- Тренирует хорват Иван Леко, у которого уже есть опыт чемпионства – с «Брюгге» пару лет назад.