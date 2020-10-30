Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках

«Спартак» проиграл 1:3 и вылетел из турнира. Вместо него на финал на «Уэмбли» поехал «Антверпен», который ожидаемо проиграл «Парме». «Спартак» в день финала развлекался с «Крыльями Советов», которому Бесчастных к 20-й минуте запихал три гола.

«Антверпен» играл в еврокубках и следующие два сезона (в Кубке УЕФА), а потом пропал из них на 25 лет:

Сезон-1993/94 – раннее поражение от будущего финалиста «Казино» (сейчас – «Ред Булл Зальцбург»).

Сезон-1994/95 – 2:10 за два матча в первом же раунде от «Ньюкасла».

Следующий раз «Антверпен» попал в еврокубки только в сезоне-2019/20 и вылетел в Лиге Европы в раунде плей-офф.

Сезон-2020/21 начат шикарно – с двух минимальных побед в группе над «Лудогорцем» и «Тоттенхэмом».

Где был все это время «Антверпен»?

Был середняком второго дивизиона и только недавно вернулся в элиту

За последние 20 лет клуб чаще играл во второй по силе лиге Бельгии – как вылетел туда в сезоне-2003/04, так и отыграл там 13 сезонов.

Вернулся в 2017-м и с тех пор движется поступательно – восьмое, шестое и четвертое места плюс выигранный Кубок Бельгии в 2020-м.