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Виктор Гончаренко
Кристиан Бистрович
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#ЦСКА #Лига Европы #Виктор Гончаренко #Динамо З #Кристиан Бистрович

Переводчица на пресс-конференции ЦСКА не перевела слова Бистровича, разволновалась и вышла из зала

2 часа назад

ютуб-канал ЦСКА

На пресс-конференции ЦСКА перед матчем с «Динамо» произошел неприятный эпизод.

На общение с журналистами пришел главный тренер Виктор Гончаренко и хорватский игрок Кристиан Бистрович. Под Бистровича специально пригласили переводчицу. До определенного момента все шло более-менее хорошо, но девушка запнулась на одном слове и попросила помощи у пресс-атташе ЦСКА Сергея Аксенова.

Аксенов поддержал девушку: сказал, что все хорошо, что сейчас общение сделают на русском, а потом переведут. Девушка прервала его и попросила остановить (видимо, пресс-конференцию).

На этом девушка прекратила работу. Она встала и вышла из зала. Этот момент попал в трансляцию пресс-конференции.

Виктор Гончаренко в момент, когда переводчица выходила из зала, тоже поддержал ее – попросил Бистровича говорить на русском: «Крис, давай выручай, говори на русском».

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