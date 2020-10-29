Переводчица на пресс-конференции ЦСКА не перевела слова Бистровича, разволновалась и вышла из зала

На пресс-конференции ЦСКА перед матчем с «Динамо» произошел неприятный эпизод.

На общение с журналистами пришел главный тренер Виктор Гончаренко и хорватский игрок Кристиан Бистрович. Под Бистровича специально пригласили переводчицу. До определенного момента все шло более-менее хорошо, но девушка запнулась на одном слове и попросила помощи у пресс-атташе ЦСКА Сергея Аксенова.

Аксенов поддержал девушку: сказал, что все хорошо, что сейчас общение сделают на русском, а потом переведут. Девушка прервала его и попросила остановить (видимо, пресс-конференцию).

На этом девушка прекратила работу. Она встала и вышла из зала. Этот момент попал в трансляцию пресс-конференции.