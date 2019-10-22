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Динамо
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Сайт
www.gnkdinamo.hr/
Страна
Хорватия
Стадион
Максимир
Тренер
Ненад Бьелица
Н. Бьелица
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На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
#политика
13 мая, 16:25
Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
25 января, 15:20
Хорватское «Динамо» удивляет в ЛЧ, а лучший там – юный чемпион Европы, за которым следят топы
#Лига чемпионов
22 октября 2019, 21:40
Пылил в Корее, но вырвался и выдал хет-трик в дебюте ЛЧ. Все это в 26 лет
#Мислав Оршич
19 сентября 2019, 19:12
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35