Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
Октябрь-2020 – отличный месяц для Виталия Лисаковича.
- 4 октября забил первый гол за «Локомотив» – досталось «Химкам».
- 11 октября забил за Белоруссию Литве в Лиге наций.
- 21 октября впервые забил в Лиге чемпионов – его гол принес «Локо» ничью с «Зальцбургом».
Путь Лисаковича еще пару лет назад казался сложным.
• В январе 2018-го из солигорского «Шахтера» он был арендован загребским «Динамо». «Я не колебался ни секунды. Мне нужны были только время, место и билет на самолет», – говорил Лисакович о предложении хорватов.
Вернулся обратно через полгода. В основе «Динамо» он сыграл всего однажды, в резерве – 11 раз (там забил гол). Травмы – одна из причин того, что в первый сезон в Хорватии он не заиграл.
• Январь-2019 – дубль «Шахтера». Причина? Тренер Сергей Ташуев так ответил на вопрос, намерен ли клуб с ним расстаться: «Проблема в том, что он сам с собой часто «расстается». Ищет себя – и никак не может найти. Пусть немножко найдет себя в этой жизни, где на мир надо смотреть уже серьезно, по-взрослому».
В том же месяце – аренда в хорватский «Рудеш», клуб-аутсайдер местного чемпионата. «Рудеш» вылетел, но Лисакович на этот раз освоился лучше – забил четырежды в 14 матчах.
• Летом он вернулся в «Шахтер», которому принадлежит, но в июле в третий раз отбыл в Хорватию – теперь в «Вараждин», который вернулся в элитный дивизион. И уже не на полгода, а на год. Его брат рассказал, почему это произошло: «Виталик так и сказал: «Меня там ждут в отличие от «Шахтера». Насколько я знаю, у брата был разговор с директором солигорчан. Виталик сказал, что не сможет играть в «Шахтере», потому что тренер в него не верит».
На год остаться не вышло – в феврале 2020-го аренда завершилась досрочно. Там он забивал, удалялся с поля, вот так пижонил:
• Но за 11 матчей чемпионата забил всего однажды. В феврале Лисакович не прошел просмотр в «Урале», ходили слухи об «Астане», а он наконец-то заиграл за «Шахтер» под руководством Юрия Вернидуба.
Мировой футбол остановился из-за пандемии, играли только в Белоруссии, и Лисакович отлично порезвился. За 2,5 месяца – 11 голов в матчах на чемпионат и Кубок. Семь из них уместились за один месяц – с конца апреля по конец мая. Поймал свой месяц примерно так же, как сделал это в октябре за «Локомотив» и сборную.
Поясняющие слова Вернидуба: «Самое главное не навязывать ему то, что не нужно навязывать. Он уже достаточно взрослый человек, у него прекрасная семья, уже есть дочка, он уже сам папа». Хотя после одного из матчей нервно ответил на вопрос, почему Лисакович перестал забивать: «Вы лучше у него спросите. Там, где можно спокойно забить, мы балуемся. А надо оставаться профессионалом».
Ранее он хорошо играл при Олеге Кубареве, и тренер объяснил, почему это получалось: «Нужно давать свободу в рамках правил. Виталий из тех парней, которые постоянно притягивают к себе внимание. Он может выйти на тренировку, начать делать передачи и ни с того ни с сего попасть мячом в голову более старшему партнеру. Конечно, за это можно сразу же казнить. Но тогда случится конфликт, и тренер тут же станет врагом. Но можно и объяснить, что так делать нельзя. Более того, молодой человек сам понимает – это плохо».
Непростой характер Лисаковича – тема для постоянных обсуждений, когда у него что-то идет не так. Обсуждая футбольные качества, многие специалисты отмечают большую перспективу, но при этом говорят и о его поведении. «Что я видел в сборной – я теперь понимаю тех тренеров, которые не смогли с ним найти общий язык – это действительно тяжело. Но это его же проблемы. Желаю ему только самого хорошего», – слова Станислава Драгуна.
Скепсис Александра Глеба: «Лидерских качеств у него нет. Считаю, что он самый талантливый на данный момент игрок в Беларуси, самый креативный. Но это также игрок настроения. Не будет получаться, не будет мяч доходить — в принципе, его и не видно».
После перехода в «Локо» пока все отлично – первый гол в РПЛ, первый гол за сборную, первый гол в ЛЧ. Единственная странная история с ним случилась не по его вине – «Локо» не успел заявить Лисаковича к первому туру из-за сложностей с интернетом в Белоруссии.
«Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол – это мечта. Я маленький был, смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера конечно не та, все по-другому. Забить при неполном стадионе – совсем другое».