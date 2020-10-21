Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался

• Январь-2019 – дубль «Шахтера». Причина? Тренер Сергей Ташуев так ответил на вопрос, намерен ли клуб с ним расстаться: «Проблема в том, что он сам с собой часто «расстается». Ищет себя – и никак не может найти. Пусть немножко найдет себя в этой жизни, где на мир надо смотреть уже серьезно, по-взрослому».

В том же месяце – аренда в хорватский «Рудеш», клуб-аутсайдер местного чемпионата. «Рудеш» вылетел, но Лисакович на этот раз освоился лучше – забил четырежды в 14 матчах.

• Летом он вернулся в «Шахтер», которому принадлежит, но в июле в третий раз отбыл в Хорватию – теперь в «Вараждин», который вернулся в элитный дивизион. И уже не на полгода, а на год. Его брат рассказал, почему это произошло: «Виталик так и сказал: «Меня там ждут в отличие от «Шахтера». Насколько я знаю, у брата был разговор с директором солигорчан. Виталик сказал, что не сможет играть в «Шахтере», потому что тренер в него не верит».

На год остаться не вышло – в феврале 2020-го аренда завершилась досрочно. Там он забивал, удалялся с поля, вот так пижонил: