Гол «Зальцбурга» – точная копия гола Гамшика России на Евро-2016

В матче Лиги чемпионов «Зальцбург» – «Локомотив» вспомнилась грустная игра Словакия – Россия на чемпионате Европы четыре года назад. Об этом же вспомнил и комментатор матча ЛЧ Константин Генич.

Хотя обстоятельства и матчи – совсем разные.

Второй матч России на Евро-2016 и первый у «Локо» в группе.

Россия к этому времени проигрывала, «Локо» – выигрывал.

Россия действовала зажато, «Локо» – раскованно.

Зато есть сходство – и там, и там играл Федор Смолов.

И еще одно – в наши ворота влетели два роскошных гола сразу после розыгрышей угловых.

Тогда: Марек Гамшик получил мяч от углового флага и с острого угла вогнал его в ворота – мощно от штанги.

ВИДЕО