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#Лига чемпионов #Локомотив #Зальцбург

Гол «Зальцбурга» – точная копия гола Гамшика России на Евро-2016

21 октября, 21:02

Твиттер «Зальцбурга»

В матче Лиги чемпионов «Зальцбург» – «Локомотив» вспомнилась грустная игра Словакия – Россия на чемпионате Европы четыре года назад. Об этом же вспомнил и комментатор матча ЛЧ Константин Генич.

Хотя обстоятельства и матчи – совсем разные.

  • Второй матч России на Евро-2016 и первый у «Локо» в группе.
  • Россия к этому времени проигрывала, «Локо» – выигрывал.
  • Россия действовала зажато, «Локо» – раскованно.

Зато есть сходство – и там, и там играл Федор Смолов.

И еще одно – в наши ворота влетели два роскошных гола сразу после розыгрышей угловых.

Тогда: Марек Гамшик получил мяч от углового флага и с острого угла вогнал его в ворота – мощно от штанги.

ВИДЕО

Сейчас: Доминик Собослаи принял мяч на углу штрафной и вмазал под перекладину. Такая же красота. И снова жаль, что не наша. «Зальцбург» и «Локомотив» сыграли в первом тайме 1:1. По голу забили и после перерыва.

19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной

Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Собослай 45
Юнузович 50
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 19
Лисакович 75
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