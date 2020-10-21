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Гол «Зальцбурга» – точная копия гола Гамшика России на Евро-2016
21 октября, 21:02
В матче Лиги чемпионов «Зальцбург» – «Локомотив» вспомнилась грустная игра Словакия – Россия на чемпионате Европы четыре года назад. Об этом же вспомнил и комментатор матча ЛЧ Константин Генич.
Хотя обстоятельства и матчи – совсем разные.
- Второй матч России на Евро-2016 и первый у «Локо» в группе.
- Россия к этому времени проигрывала, «Локо» – выигрывал.
- Россия действовала зажато, «Локо» – раскованно.
Зато есть сходство – и там, и там играл Федор Смолов.
И еще одно – в наши ворота влетели два роскошных гола сразу после розыгрышей угловых.
Тогда: Марек Гамшик получил мяч от углового флага и с острого угла вогнал его в ворота – мощно от штанги.
Сейчас: Доминик Собослаи принял мяч на углу штрафной и вмазал под перекладину. Такая же красота. И снова жаль, что не наша. «Зальцбург» и «Локомотив» сыграли в первом тайме 1:1. По голу забили и после перерыва.
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