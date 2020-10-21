У «Краснодара» не хватает игроков. На матч с «Ренном» два защитника даже вышли в атаку
«Краснодар» и «Ренн» сыграли вничью со счетом 1:1. Лучшим игроком матча стал вратарь Матвей Сафонов. Кристиан Рамирес забил первый гол «Краснодара» в Лиге чемпионов. Пока «Краснодар» и «Ренн» делят первое место в группе, потому что «Севилья» и «Челси» закончили по нулям в параллельном матче.
Для «Краснодара» этот результат важен еще и с отсылкой к потерям в составе. Главный тренер Мурад Мусаев не прилетел во Францию из-за ангины. Вместе с ним остались в России Реми Кабелла и Евгений Марков: оба сдали условно-положительные тесты на коронавирус.
Поэтому состав «Краснодара» был таким:
Что надо знать об этом составе:
❌ В старте вышли четыре крайних защитника: Петров, Рамирес, Смольников и Чернов.
❌ «Краснодар» заявил на матч только семь запасных. Из них двое – вратари. В запасе у «Ренна» было 12 человек.
❌ «СЭ» писал, что Классон пропустил матч с «Ренном» из-за травмы. Он травмировался еще в игре РПЛ.
❌ По разным причинам не было Ари, Вандерсона, Мартыновича, Камболова и Стоцкого.
Игра с «Ренном» принесла дополнительное разочарование. В середине второго тайма травмировался Сергей Петров. Он ушел с поля только при помощи врачей – и сразу отправился в раздевалку. Уже после матча Шапи рассказал в интервью о переживаниях за плечо Матвея Сафонова. Тот доиграл до конца, но потом испытывал дискомфорт.
Мурад Мусаев в телефонном интервью «Матч ТВ» назвал результат матча приемлемым – как раз с отсылкой к двум атакующим защитникам в составе. Выход Рамиреса ближе к атаке оказался удачным. До этого матча он никогда не забивал за клуб даже в Премьер-лиге, хотя проводит в «Краснодаре» уже пятый сезон.