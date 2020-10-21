У «Краснодара» не хватает игроков. На матч с «Ренном» два защитника даже вышли в атаку

Что надо знать об этом составе:

❌ В старте вышли четыре крайних защитника: Петров, Рамирес, Смольников и Чернов.

❌ «Краснодар» заявил на матч только семь запасных. Из них двое – вратари. В запасе у «Ренна» было 12 человек.

❌ «СЭ» писал, что Классон пропустил матч с «Ренном» из-за травмы. Он травмировался еще в игре РПЛ.

❌ По разным причинам не было Ари, Вандерсона, Мартыновича, Камболова и Стоцкого.

Игра с «Ренном» принесла дополнительное разочарование. В середине второго тайма травмировался Сергей Петров. Он ушел с поля только при помощи врачей – и сразу отправился в раздевалку. Уже после матча Шапи рассказал в интервью о переживаниях за плечо Матвея Сафонова. Тот доиграл до конца, но потом испытывал дискомфорт.

Мурад Мусаев в телефонном интервью «Матч ТВ» назвал результат матча приемлемым – как раз с отсылкой к двум атакующим защитникам в составе. Выход Рамиреса ближе к атаке оказался удачным. До этого матча он никогда не забивал за клуб даже в Премьер-лиге, хотя проводит в «Краснодаре» уже пятый сезон.