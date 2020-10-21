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#Сергей Петров #Футбол #Лига чемпионов #Ренн #Матвей Сафонов

Петров травмировался в игре с «Ренном». У Сафонова подозрение на травму плеча

21 октября, 01:05

В матче с «Ренном» во втором тайме получил травму Сергей Петров – и сразу же заменился на Магомеда-Шапи Сулейманова.

Transfermarkt пишет, что это десятый выбывший игрок у «Краснодара»:

  • Александр Мартынович.
  • Дмитрий Стоцкий.
  • Руслан Камболов.
  • Александр Черников.
  • Реми Кабелла (коронавирус).
  • Виктор Классон.
  • Вандерсон.
  • Ари.
  • Евгений Марков (коронавирус).
  • Сергей Петров.

Болеет и главный тренер команды Мурад Мусаев: во Францию он не поехал из-за ангины.

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал в интервью «Матч ТВ», что в команде переживают за состояние плеча у Матвея Сафонова. Сафонов стал лучшим игроком матча.

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