Петров травмировался в игре с «Ренном». У Сафонова подозрение на травму плеча

В матче с «Ренном» во втором тайме получил травму Сергей Петров – и сразу же заменился на Магомеда-Шапи Сулейманова.

Transfermarkt пишет, что это десятый выбывший игрок у «Краснодара»:

Александр Мартынович.

Дмитрий Стоцкий.

Руслан Камболов.

Александр Черников.

Реми Кабелла (коронавирус).

Виктор Классон.

Вандерсон.

Ари.

Евгений Марков (коронавирус).

Сергей Петров.

Болеет и главный тренер команды Мурад Мусаев: во Францию он не поехал из-за ангины.

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал в интервью «Матч ТВ», что в команде переживают за состояние плеча у Матвея Сафонова. Сафонов стал лучшим игроком матча.