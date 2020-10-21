Сергей Петров
Лига чемпионов
Футбол
Матвей Сафонов
Ренн
Петров травмировался в игре с «Ренном». У Сафонова подозрение на травму плеча
21 октября, 01:05
В матче с «Ренном» во втором тайме получил травму Сергей Петров – и сразу же заменился на Магомеда-Шапи Сулейманова.
Transfermarkt пишет, что это десятый выбывший игрок у «Краснодара»:
- Александр Мартынович.
- Дмитрий Стоцкий.
- Руслан Камболов.
- Александр Черников.
- Реми Кабелла (коронавирус).
- Виктор Классон.
- Вандерсон.
- Ари.
- Евгений Марков (коронавирус).
- Сергей Петров.
Болеет и главный тренер команды Мурад Мусаев: во Францию он не поехал из-за ангины.
Магомед-Шапи Сулейманов рассказал в интервью «Матч ТВ», что в команде переживают за состояние плеча у Матвея Сафонова. Сафонов стал лучшим игроком матча.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые