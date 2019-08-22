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Ренн
Ренн
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Сайт
www.staderennais.com/
Страна
Франция
Стадион
Рут де Лорьян
Тренер
Жульен Стефан
Ж. Стефан
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Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
Как заморочиться с цветами в инстаграме и делать стиль на ровном месте – показывает французский «Ренн»
#Ренн
23 октября 2019, 18:27
Расслабьтесь, если заметите видео, где Мбаппе толкает Неймара – оно не то, чем кажется
#Неймар
03 августа 2019, 18:47
«Ренн» выпустил в старте 16-летнего школьника. Это история
#Эдуардо Камавинга
02 мая 2019, 14:37
«ПСЖ» в Кубке Франции угробила одна собственная замена
#ПСЖ
28 апреля 2019, 11:31