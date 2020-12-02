Все о матче «Краснодар» – «Ренн»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Краснодар» встретится с «Ренном» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря и начнется в 20:55 по Москве.
В группе лидируют «Челси» и «Севилья», у них по десять очков. «Краснодар» и «Ренн» набрали по одному.
«Краснодар» при победе над «Ренном» обеспечит себе третье место и плей-офф Лиги Европы. При поражении – лишится шансов на еврокубковую весну.
Что надо об этом знать:
• «Краснодар» и «Ренн» сыграли вничью 1:1 в первом туре – российский клуб пропустил с пенальти, но отыгрался с голом Рамиреса.
• «Краснодар» на выходных проиграл «Химкам» в РПЛ. У команды целых семь поражений в восьми последних матчах во всех турнирах. «Краснодар» идет десятым в РПЛ.
• У «Ренна» дела не особо лучше – шесть поражений в последних восьми играх. В Лиге 1 он занимает седьмое место.
По котировкам у команд почти равные шансы на победу: 2,67 – на «Краснодар», 2,78 – на «Ренн».
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ренн»
Прогноз на матч «Краснодар» – «Ренн»
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