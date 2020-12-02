Все о матче «Краснодар» – «Ренн»: где смотреть, что почитать, о чем знать

«Краснодар» встретится с «Ренном» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря и начнется в 20:55 по Москве.

В группе лидируют «Челси» и «Севилья», у них по десять очков. «Краснодар» и «Ренн» набрали по одному.

«Краснодар» при победе над «Ренном» обеспечит себе третье место и плей-офф Лиги Европы. При поражении – лишится шансов на еврокубковую весну.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов