Лига чемпионов
Футбол
Краснодар
Ренн
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Ренн

Все о матче «Краснодар» – «Ренн»: где смотреть, что почитать, о чем знать

02 декабря, 12:27

«Краснодар» встретится с «Ренном» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 2 декабря и начнется в 20:55 по Москве.

В группе лидируют «Челси» и «Севилья», у них по десять очков. «Краснодар» и «Ренн» набрали по одному.

«Краснодар» при победе над «Ренном» обеспечит себе третье место и плей-офф Лиги Европы. При поражении – лишится шансов на еврокубковую весну.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 71
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн

Что надо об этом знать:

• «Краснодар» и «Ренн» сыграли вничью 1:1 в первом туре – российский клуб пропустил с пенальти, но отыгрался с голом Рамиреса.

• «Краснодар» на выходных проиграл «Химкам» в РПЛ. У команды целых семь поражений в восьми последних матчах во всех турнирах. «Краснодар» идет десятым в РПЛ.

• У «Ренна» дела не особо лучше – шесть поражений в последних восьми играх. В Лиге 1 он занимает седьмое место.

По котировкам у команд почти равные шансы на победу: 2,67 – на «Краснодар», 2,78 – на «Ренн».

Где смотреть матч «Краснодар» – «Ренн»

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ренн»

Что еще почитать:

«Краснодар» проваливает сезон. Почему?

8 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»

Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног

Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Краснодар»
Еще по теме
Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Краснодар
#Ренн