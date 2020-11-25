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Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну
5 часов назад
«Зенит» и «Краснодар» досрочно лишились шансов на плей-офф Лиги чемпионов, произошло это за два тура до конца.
Оба клуба еще могут попасть в Лигу Европы, но задачи для этого у них разные. Напомним, при равенстве очков у команд считаются личные встречи.
«Зенит» вылетит из еврокубков, если не выиграет в Брюгге
5-й тур: «Брюгге» – «Зенит», «Боруссия» – «Лацио».
6-й тур: «Зенит» – «Боруссия», «Лацио» – «Брюгге».
- Если «Зенит» не выиграет у «Брюгге», то последний матч против «Боруссии» ничего решать не будет – «Зенит» досрочно останется четвертым.
- Если «Зенит» победит 1:0, то сравняется по очкам, но выше будет «Брюгге» (который выиграл в Петербурге 2:1). И тогда в шестом туре будет задача сыграть лучше бельгийцев.
- Если «Зенит» победит 2:1, то дальше при их равенстве будет считаться разница мячей. Задача на шестой тур – набрать очков не меньше и не уступить по разнице.
- Если «Зенит» выиграет более результативно в один мяч или даже в два-три, то в шестом туре должен будет просто сыграть не хуже «Брюгге».
«Краснодару» хватит победы над «Ренном», чтобы попасть в Лигу Европы
5-й тур: «Краснодар» – «Ренн», «Севилья» – «Челси».
6-й тур: «Челси» – «Краснодар», «Ренн» – «Севилья».
- Если «Краснодар победит «Ренн», то досрочно останется третьим, а если проиграет – за тур до конца вылетит из еврокубков.
- При ничьей 0:0 «Краснодар» будет выше (в Ренне было 1:1), поэтому в последнем туре нужно будет сыграть не хуже французов.
- При 1:1 «Ренн» обгонит «Краснодар» по разнице мячей. В шестом туре нужно будет или набрать больше очков, чем «Ренн», или опередить его по разнице.
- При 2:2 или более результативной ничьей «Ренн» обгонит «Краснодар» по личным встречам. Тогда в последнем туре нужно будет набрать больше очков, чем «Ренн».
У «Локомотива» в Лиге чемпионов и ЦСКА в Лиге Европы определенность будет после четвертых туров, и мы об этом обязательно напишем. Но ситуация с шансами на евровесну не самая благоприятная и у них.
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