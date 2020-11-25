Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну

«Зенит» и «Краснодар» досрочно лишились шансов на плей-офф Лиги чемпионов, произошло это за два тура до конца.

Оба клуба еще могут попасть в Лигу Европы, но задачи для этого у них разные. Напомним, при равенстве очков у команд считаются личные встречи.

«Зенит» вылетит из еврокубков, если не выиграет в Брюгге