Шапи часто получает желтые карточки. Большая часть – за неспортивное поведение, симуляции и споры с судьями

Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным».

Бывший тренер Шапи, а сейчас эксперт «Матч ТВ» Игорь Шалимов:

«Вот он с Хабибом общается, и, мне кажется, он на него влияет. Берет с него пример и тоже стал грустнеть, как будто он боец. Футбол – это не бои. В боях тяжело улыбаться после того, как тебе по голове настучат, даже если ты выиграешь. А футбол – это все-таки игра. Мне кажется, Шапи нужно немного расслабиться. Он слишком требовательный к себе».