Магомед-Шапи Сулейманов
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Футбол
Краснодар
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#Магомед-Шапи Сулейманов #Футбол #Лига чемпионов #Краснодар

Шапи часто получает желтые карточки. Большая часть – за неспортивное поведение, симуляции и споры с судьями

вчера, 22:22
Валера Полевиков

В первом тайме против «Севильи» Магомед-Шапи Сулейманов получил желтую карточку – за симуляцию. Для игрока атаки у Шапи слишком много желтых: 26 в 145 матчах за карьеру.

Мы посмотрели все. Расклад такой:

• За неспортивное поведение – 11.

• За фол – 9.

• За симуляцию – 4.

• За спор с арбитром – 2.

В этом сезоне у Шапи в принципе все грустно

Всего два гола + ассист в 23 играх. Он даже сыграл два матча за «Краснодар-2», потому что не проходил в основу. Все началось после того, как в мае он переболел коронавирусом. Потом начался спад.

Главный тренер Мурад Мусаев:

«Наверное, спад Шапи связан и с игровой формой, и с психологией. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Восстановление затянулось. Пока все это длилось, уровень подсел.

Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным».

Бывший тренер Шапи, а сейчас эксперт «Матч ТВ» Игорь Шалимов:

«Вот он с Хабибом общается, и, мне кажется, он на него влияет. Берет с него пример и тоже стал грустнеть, как будто он боец. Футбол – это не бои. В боях тяжело улыбаться после того, как тебе по голове настучат, даже если ты выиграешь. А футбол – это все-таки игра. Мне кажется, Шапи нужно немного расслабиться. Он слишком требовательный к себе».

Все фото: РПЛ
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