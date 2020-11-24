Шапи часто получает желтые карточки. Большая часть – за неспортивное поведение, симуляции и споры с судьями
В первом тайме против «Севильи» Магомед-Шапи Сулейманов получил желтую карточку – за симуляцию. Для игрока атаки у Шапи слишком много желтых: 26 в 145 матчах за карьеру.
Мы посмотрели все. Расклад такой:
• За неспортивное поведение – 11.
• За фол – 9.
• За симуляцию – 4.
• За спор с арбитром – 2.
В этом сезоне у Шапи в принципе все грустно
Всего два гола + ассист в 23 играх. Он даже сыграл два матча за «Краснодар-2», потому что не проходил в основу. Все началось после того, как в мае он переболел коронавирусом. Потом начался спад.
Главный тренер Мурад Мусаев:
«Наверное, спад Шапи связан и с игровой формой, и с психологией. Заболел, лежал в больнице с высокой температурой, лечение шло нелегко. Восстановление затянулось. Пока все это длилось, уровень подсел.
Стала раздаваться критика, а для любимца всего города, забивавшего важные и красивые мячи, это непростое испытание. Да и не сталкивался он раньше с подобным».
Бывший тренер Шапи, а сейчас эксперт «Матч ТВ» Игорь Шалимов:
«Вот он с Хабибом общается, и, мне кажется, он на него влияет. Берет с него пример и тоже стал грустнеть, как будто он боец. Футбол – это не бои. В боях тяжело улыбаться после того, как тебе по голове настучат, даже если ты выиграешь. А футбол – это все-таки игра. Мне кажется, Шапи нужно немного расслабиться. Он слишком требовательный к себе».