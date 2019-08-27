Весь стадион полчаса скандировал фамилию Шапи. Он хотел играть даже с травмой – подвело тело

30-я минута игры «Краснодар» – «Олимпиакос». Магомед-Шапи Сулейманов встречает соперника на фланге, но не добегает и падает на газон. От скамейки отправляют разминаться Намли. Он быстро переодевается и готовится выйти, а Шапи неожиданно встает и придерживает замену. Через боль Сулейманов входит в игру и все понимает – продолжать нельзя. Все-таки замена.

Все эти пару минут трибуны бесконечно скандировали фамилию Сулейманова. Так фанаты поступали и в предыдущие полчаса. В Сулейманова явно верили больше всего. Он затащил ответную игру с «Порту», где забил два мяча. Он же хотел, чтобы болельщики поддержали «Краснодар» и в этом матче. Даже после поражения в четыре мяча в Греции. И все для этого делал.