Весь стадион полчаса скандировал фамилию Шапи. Он хотел играть даже с травмой – подвело тело
30-я минута игры «Краснодар» – «Олимпиакос». Магомед-Шапи Сулейманов встречает соперника на фланге, но не добегает и падает на газон. От скамейки отправляют разминаться Намли. Он быстро переодевается и готовится выйти, а Шапи неожиданно встает и придерживает замену. Через боль Сулейманов входит в игру и все понимает – продолжать нельзя. Все-таки замена.
Все эти пару минут трибуны бесконечно скандировали фамилию Сулейманова. Так фанаты поступали и в предыдущие полчаса. В Сулейманова явно верили больше всего. Он затащил ответную игру с «Порту», где забил два мяча. Он же хотел, чтобы болельщики поддержали «Краснодар» и в этом матче. Даже после поражения в четыре мяча в Греции. И все для этого делал.
«Все команды проигрывали 0:4, даже великие. И в нашей истории такое тоже случилось. Нельзя смотреть на прошлое, надо смотреть в будущее и на каждую игру настраиваться. С «Олимпиакосом» еще ничего не потеряно», – говорил Сулейманов. В «Краснодар» реально верили. Вот, что о самом Шапи писали в твиттере во время первого тайма. Напомним, ему всего 19 лет, и он один из главных талантов краснодарской академии.
К 30-й минуте «Краснодар» и «Олимпиакос» играли вничью со счетом 1:1. У «Краснодара» забил Уткин. Теперь у парня уникальное достижение: за один сезон колотил мячи в РПЛ, ФНЛ и ЛЧ. Осталось только в Кубке России сыграть и вкатить еще парочку. Уткин – одна из главных сенсаций по составу. Второй оказался Станислав Крицюк, заменивший в воротах Сафонова.
Глобально от этого ничего не поменялось. Зато к травмированным Классону, Газинскому, Кабелья, Ари и Мартыновичу теперь добавился еще и Шапи.