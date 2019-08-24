«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?
«Краснодар» сыграл вничью с «Локо» (1:1), и единственный гол хозяев опять забил Шапи. В основе на матч вообще было много воспитанников: помимо Сулейманова играли Игнатьев, Уткин и Сафонов. Хотя в матче с «Олимпиакосом» с первых минут вышел только один из них.
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С заявлением выступил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, который пообещал чаще включать воспитанников в состав. Но не из-за крупного поражения, а из-за травмы Кабелья, который выбыл на долгий срок.
«Мы потрясены травмой Реми Кабелья, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. Более того, Реми Кабелья – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.
«Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за шесть туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора», – сказал Хашиг.
Политика «Краснодара» кажется непоследовательной
Игра главных талантов «Краснодара» среди полевых игроков – Шапи, Игнатьева и Уткина – сильно впечатлила в прошлом сезоне. Забегая вперед, как минимум Шапи классно проявил себя в ключевых матчах и этим летом.
От летнего трансферного окна многие ждали, что команда укрепит другие позиции и даст своим талантам играть с надежными соперниками. Но все пошло не так.
Почти все приобретения «Краснодара» этого лета в определенной степени дублируют позиции главных талантов клуба. В заявлении Хашига стало понятно, почему «Краснодар» покупал игроков именно в эти зоны – по мнению руководства, молодежь просто не готова играть основные роли в еврокубках и борьбе за лидерство. Но пока все наоборот.
Самый непонятный трансфер – Маркус Берг, о котором мы уже много писали. Бергу 33 года, и он давно не играл в топ-лигах и еврокубках. И во всех ключевых матчах этого сезона сложилось впечатление, что именно он не готов играть основные роли в клубе.
Как провели матч воспитанники?
Далеко не идеально: оба гола в матче стали результатом их удачных и неудачных действий. В случае с голом «Локо» очевидна ошибка Сафонова, который пустил между ног простейший удар Крыховяка.
В плюс Сафонову запишем то, что этот курьез не повлиял на его последующую игру: крупных ошибок больше не было, а в некоторых моментах молодой кипер спасал команду от еще одного пропущенного.
В обратную сторону – гол Шапи, который опять весь матч выжигал правый фланг. Игнатьев и Уткин были не так заметны: впрочем, примерно также, как и игроки, которые их заменили.