«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?

«Краснодар» анонсировал изменения после «Олимпиакоса»

С заявлением выступил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, который пообещал чаще включать воспитанников в состав. Но не из-за крупного поражения, а из-за травмы Кабелья, который выбыл на долгий срок.

«Мы потрясены травмой Реми Кабелья, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. Более того, Реми Кабелья – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.