«Краснодар» разгромили. Это ожидаемо, что бы вокруг ни говорили

«Олимпиакос» уверенно обыграл «Краснодар» (4:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Главным героем игры стал 22-летний Ранджелович. Он вышел на замену только на 75-й минуте, но за это время оформил дубль. В первом тайме «Краснодару» забил Герреро, а последний гол – Поденсе. Плохо было все, даже статистика: игроки «Краснодара» только раз пробили в створ .

Что с составом у «Краснодара»?

Еще до игры «Краснодар» потерял Мартыновича и Ари. Они даже не полетели в Грецию из-за различных травм. Мартынович вылетел после матча с «Тамбовом», Ари так и не восстановился после «Рубина». Оба матча в РПЛ «Краснодар» выиграл, но потеря лидеров точно сказалась на игре в ЛЧ. Особенно сложно было без белорусского капитана.

Мартыновича в основном составе заменил Фьолусон, который в прошлом сезоне сыграл за «Краснодар» только шесть матчей в РПЛ. Сейчас он подошел к игре в форме: вышел на 26 минут против «Порту» и отбегал полную игру с «Тамбовом». Но для основы «Краснодара» потеря Мартыновича важнее хотя бы из-за сыгранности и его личного авторитета. Так просто его не заменить.