«Краснодар» разгромили. Это ожидаемо, что бы вокруг ни говорили
«Олимпиакос» уверенно обыграл «Краснодар» (4:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Главным героем игры стал 22-летний Ранджелович. Он вышел на замену только на 75-й минуте, но за это время оформил дубль. В первом тайме «Краснодару» забил Герреро, а последний гол – Поденсе. Плохо было все, даже статистика: игроки «Краснодара» только раз пробили в створ.
Что с составом у «Краснодара»?
Еще до игры «Краснодар» потерял Мартыновича и Ари. Они даже не полетели в Грецию из-за различных травм. Мартынович вылетел после матча с «Тамбовом», Ари так и не восстановился после «Рубина». Оба матча в РПЛ «Краснодар» выиграл, но потеря лидеров точно сказалась на игре в ЛЧ. Особенно сложно было без белорусского капитана.
Мартыновича в основном составе заменил Фьолусон, который в прошлом сезоне сыграл за «Краснодар» только шесть матчей в РПЛ. Сейчас он подошел к игре в форме: вышел на 26 минут против «Порту» и отбегал полную игру с «Тамбовом». Но для основы «Краснодара» потеря Мартыновича важнее хотя бы из-за сыгранности и его личного авторитета. Так просто его не заменить.
Если полноценной замены Мартыновичу нет, то на место Ари сразу два кандидата. Главным из них давно стал Маркус Берг – его всегда используют именно в Лиге чемпионов. Против «Олимпиакоса» все было привычно: Берг старался, но опаздывал за мячами и опять не забил. Иван Игнатьев уровень ЛЧ полноценно не тянет, хотя пытается.
«Краснодар» сразу подкосила и другая проблема: к матчу оказался не готов Реми Кабелья. Это тот самый французский новичок, который так много рассказывал о деньгах в России. В Лиге чемпионов Кабелья максимально мотивирован, а адекватной замены ему просто нет. Тут его хватило на 25 минут – потом вынужденно вышел Ольссон. Игра в созидании рассыпалась.
В ЛЧ «Краснодар» забивает на лимит на легионеров – там его просто нет. Уже привычна ситуация, когда в составе выходят только три россиянина. На «Олимпиакос» оставили в запасе даже Сулейманова. Это он вытащил для «Краснодара» гостевую игру с «Порту», где вышел в старте и пульнул сразу дважды. Здесь ему дали только полчаса.
«Олимпиакос» – топовая команда
Греки банально свежее. Их чемпионат еще не начался, зато в квалификации «Олимпиакос» преодолел уже два раунда. За четыре игры с «Викторией» и «Истанбулом» команда ни разу не пропустила и только в одном матче сыграла вничью. Ближе всего к голу было в турецкой игре. Уже в добавленное время «Истанбул» бил пенальти, но вратарь Са вытащил удар.
Можно шутить про заколдованные ворота. Только «Олимпиакос» в последний раз проигрывал еще в феврале. Тогда команда вылетела из Кубка Греции и проиграла киевскому «Динамо» в Лиге Европы. Дальше пошла удивительная серия. Берем официальные матчи с начала марта и до окончания игры с «Краснодаром»: 12 побед , 37 забитых мячей, три пропущенных, одна ничья.