Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи

В Лиге чемпионов началась та стадия квалификации, когда за ней просто необходимо следить. Топ-клубы из лиг за пределами большой пятерки уже бьются за попадание в групповой этап. Для этого каждому из них надо пройти двух соперников. Громко выглядят даже названия команд. «Аякс», «Селтик», киевское «Динамо» – здесь все. Мы выделили главное из каждой игры.

АПОЭЛ – «Карабах» – 1:2

Киприоты дома традиционно сильны, но в этом матче им не везло. У «Карабаха» куражно отыграл и отбил семь ударов вратарь Вагнер. «В ответной игре нам не нужно чудо. Нам не надо забивать сотню голов», – сказал нападающий хозяев Павлович. В трех матчах квалификации АПОЭЛ забил пять мячей. Три из них как раз на счету Павловича.

Для азербайджанских команд это победа стала сотой в еврокубках, но по такой статистике ударов АПОЭЛ явно наиграл на что-то серьезнее, чем поражение в один мяч.