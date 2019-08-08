Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
В Лиге чемпионов началась та стадия квалификации, когда за ней просто необходимо следить. Топ-клубы из лиг за пределами большой пятерки уже бьются за попадание в групповой этап. Для этого каждому из них надо пройти двух соперников. Громко выглядят даже названия команд. «Аякс», «Селтик», киевское «Динамо» – здесь все. Мы выделили главное из каждой игры.
АПОЭЛ – «Карабах» – 1:2
Киприоты дома традиционно сильны, но в этом матче им не везло. У «Карабаха» куражно отыграл и отбил семь ударов вратарь Вагнер. «В ответной игре нам не нужно чудо. Нам не надо забивать сотню голов», – сказал нападающий хозяев Павлович. В трех матчах квалификации АПОЭЛ забил пять мячей. Три из них как раз на счету Павловича.
Для азербайджанских команд это победа стала сотой в еврокубках, но по такой статистике ударов АПОЭЛ явно наиграл на что-то серьезнее, чем поражение в один мяч.
«Динамо Загреб» – «Ференцварош» – 1:1
Мы слишком привыкли, что загребское «Динамо» продает перспективных игроков. Сейчас главный актив клуба – талантливый испанец Дани Ольмо. Он воспитывался в школе «Барселоны», а с 2014 года играет в Загребе. Ольмо уже 21 год. На старте этого сезона он сыграл за «Динамо» в трех матчах во всех турнирах – и во всех забил по голу.
В матче с «Ференцварошем» Ольмо отличился уже на седьмой минуте. Это очередная хорошая реклама его большого таланта. «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Тоттенхэм» – все эти команды претендуют на Ольмо уже этим летом. Все упирается только в реальное желание самого Ольмо играть в Лиге чемпионов, а не просто где-то сидеть в запасе.
«Црвена Звезда» – «Копенгаген» – 1:1
Представьте, как сейчас обидно игрокам и фанатам «Црвены Звезды». Команда нанесла 19 ударов в сторону ворот, забила в конце первого тайма и почти победила. «Копенгаген» забил ответный мяч на 84-й минуте. Это был не просто реализованный пенальти, а первый и последний удар в створ от датчан. Теперь фаворитами в этой паре считаются именно они.
«Брюгге» – «Динамо Киев» – 1:0
Бельгийцы так хотят в групповой этап Лиги чемпионов, что подписали Симона Миньоле. Тот ушел из «Ливерпуля» только 5 августа, а уже через два дня вышел в старте на игру с «Динамо». Миньоле дебютировал идеально: потащил выход один в один от Беседина и в целом отыграл уверенно. «Брюгге» забил с пенальти, но по игре заслуживал победу и крупнее.
ПАОК – «Аякс» – 2:2
«Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Голландии, но все равно играет квалификацию из-за слабого статуса внутреннего турнира. Проблемы в обороне и постоянные переговоры по трансферам – главные характеристики «Аякса» на старте нового сезона. Сначала была ничья с «Витессом» Слуцкого (2:2), теперь пустили два гола уже в ЛЧ.
На течение матча повлияла ранняя замена Дольберга на Хунтелара. Тот забил во втором тайме и был хорош даже в свои 35 лет. Голы от греков затмил красивый жест клуба еще до матча. Он связан с бывшим игроком «Аякса» Нури – подробности тут, а пока ловите видео.
«Истанбул» – «Олимпиакос» – 0:1
Турки доминировали по статистике. Потом команда осталась в меньшинстве, но все равно наиграла на гол. В добавленное время даже помог судья, поставивший пенальти в ворота «Олимпиакоса». Бить вызвался опытный полузащитник Виска, но вратарь Хосе Са никак не хотел пропускать. В этом эпизоде дорог каждый кадр.
«Базель» – ЛАСК – 1:2
К этой стадии «Базель» уже прошел ПСВ, но на соперников из Австрии как-то не настроился. Прошли времена, когда «Базель» на равных рубился с «МЮ» и зажигал в групповом этапе ЛЧ. Вы наверняка не назовете ни одного игрока команды ЛАСК, но вот факт для размышления. Последнее поражение в официальном матче у австрийцев было еще в мае. Этот «Базель» полторы недели назад буднично слетел «Санкт-Галлену» в чемпионате Швейцарии.
«Краснодар» – «Порту» – 0:1
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«ЧФР Клуж» – «Селтик» – 1:1
Дан Петреску обещал «Селтику» проблемы. Его «Клуж» много атаковал, но «Селтик» все равно взял удобную ничью. Во время матча стало известно, что «Селтик» все-таки продаст в «Арсенал» защитника Тирни. За него получат 25 миллионов фунтов. Эти деньги «Селтик» инвестирует в усиление команды, а в домашнем матче явно сыграет с большей отдачей. Иначе смысл в новых игроках?
«Марибор» – «Русенборг» – 1:3
Александр Содерлунд играл в «Сент-Этьене», где за три сезона забил три мяча. Туда он переходил из «Русенборга», а теперь тащит все тот же «Русенборг» в групповой этап Лиги чемпионов. У 32-летнего Содерлунда уже три гола в трех матчах квалификации (до этого «Русенборг» прошел БАТЭ). В ворота «Марибора» он оформил дубль. Кажется, тут все решено.