Громкое представление Дани Алвеса в «Сан-Паулу»: 40 тысяч фанатов, передача номера, поцелуй эмблемы
Дани Алвес зажег на победном Кубке Америки, а потом вернулся в родную Бразилию. Самый титулованный футболист мира подписал контракт с «Сан-Паулу» до зимы 2022 года. На официальном сайте «Сан-Паулу» подчеркивают, что Алвес всегда любил этот клуб. Теперь он осуществил мечту и в 36 лет все-таки вернулся в Бразилию.
Сначала Алвеса весело приветствовали в аэропорту. На этом видео обстановка больше напоминает фанатскую трибуну, чем обычную встречу игрока. Песни, танцы, дикая тусовка – от одного приезда Алвеса «Сан-Паулу» получил тонну внимания. В клубе Алвесу сразу дали десятый номер, а вместе с ним сюда переходит бывший защитник «Атлетико» Хуанфран.
В Бразилии Алвес реально может сменить позицию. В «ПСЖ» его уже пробовали в центре полузащиты, но под десятым номером обычно играют атакующие игроки. На вопрос о новой позиции на поле Алвес ответил размыто, а потом добавил фразу о собственной результативности: «Я тактически дисциплинирован и всегда помогаю партнерам».
Этой ночью у Алвеса состоялось официальное представление. Футболку с десяткой ему вручил легендарный Кака, который сам начинал карьеру в «Сан-Паулу». Еще на церемонии присутствовал Луис Фабиано. Лионель Месси, Каземиро, Миранда и Луис Суарес прислали сообщения с пожеланиями удачи. Все это видели больше 40 тысяч фанатов, еще 170 тысяч следили онлайн.
Сам Алвес опровергает мнение, что он приехал в Бразилию заканчивать с футболом. «У меня впереди много целей. Одна из них – сотворение истории для «Сан-Паулу». Алвес оказался в «Сан-Паулу», потому что всегда болел за эту команду. Осталось только вернуть клубу трофеи, которых здесь не видели с 2012 года (победа в Южноамериканском кубке).
Главный момент официального представления – поцелуй эмблемы. Посмотрите эти кадры: