Хочется в 36 лет быть таким же огненным, как Дани Алвес

Алвеса логично признали лучшим игроком матча, а его игровой перфоманс особенно заметен на фоне отсутствия травмированного Неймара. Еще до травмы Алвес получил в сборной капитанскую повязку, которой до этого владел Неймар. Это очередной способ признания величия Алвеса. Он лучше справляется с обязанностями, давит на партнеров опытом и мотивирует их самим собой.

Прямо сейчас Дани Алвес не представляет никакой клуб. Его контракт с «ПСЖ» завершился, а теперь Алвес в поисках самого себя. Многие игроки в его возрасте думают об окончании карьеры, закрываются в собственных болячках и доигрывают на больших контрактах в экзотических чемпионатах. Алвес классно ведет инстаграм, держит уровень и хочет вернуться в «Барсу».

На публике Алвес без проблем сравнивает футбол с сексом, влияет на настроение Неймара и его отношение к жизни. «Поспорить на ужин? Маловато. Давайте сразу на Эйфелеву башню!» – ответил Алвес на вопрос, останется ли Неймар в «ПСЖ». Во всех этих цитатах выражается реальная сущность. Признание бывает не всегда, поэтому Алвес вручал «Золотой мяч» самому себе.