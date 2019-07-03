Хочется в 36 лет быть таким же огненным, как Дани Алвес
Дани Алвес бесконечно хорош. Его статистика в матче с Аргентиной – странное и необычное явление для 36-летнего флангового игрока. Алвес отдал 69 точных передач, пять раз обыграл соперника на дриблинге, сделал три отбора и даже выиграл верховую борьбу. Забеги Алвеса к воротам Аргентины запомнились больше двух голов Бразилии, где номинально он не участвовал.
Отдельное по пасам: всего Алвес 78 раз давал мяч партнерам. 88% точности уже удивляют, но важно и количество. Вся игра Бразилии строилась именно через Дани Алвеса, который бегал только на правом фланге. Его ближайший преследователь Сандро сделал всего 52 паса, плеймейкер Артур – 46.
Алвес так подавил аргентинца Тальяфико, что тот лишь 24 раза попытался сыграть на партнеров. Все остальное время Тальяфико оборонялся и наиграл на пять отборов – столько же сделали вместе центральные защитники Отаменди и Пеззела. Даже в таком напряженном матче Алвес сохранял настрой на веселье. Например, сейчас везде пуляют вот этот кадр бразильской стенки.
Алвеса логично признали лучшим игроком матча, а его игровой перфоманс особенно заметен на фоне отсутствия травмированного Неймара. Еще до травмы Алвес получил в сборной капитанскую повязку, которой до этого владел Неймар. Это очередной способ признания величия Алвеса. Он лучше справляется с обязанностями, давит на партнеров опытом и мотивирует их самим собой.
Прямо сейчас Дани Алвес не представляет никакой клуб. Его контракт с «ПСЖ» завершился, а теперь Алвес в поисках самого себя. Многие игроки в его возрасте думают об окончании карьеры, закрываются в собственных болячках и доигрывают на больших контрактах в экзотических чемпионатах. Алвес классно ведет инстаграм, держит уровень и хочет вернуться в «Барсу».
На публике Алвес без проблем сравнивает футбол с сексом, влияет на настроение Неймара и его отношение к жизни. «Поспорить на ужин? Маловато. Давайте сразу на Эйфелеву башню!» – ответил Алвес на вопрос, останется ли Неймар в «ПСЖ». Во всех этих цитатах выражается реальная сущность. Признание бывает не всегда, поэтому Алвес вручал «Золотой мяч» самому себе.
С 2005 года Аргентина не может обыграть Бразилию на важных турнирах. Дани Алвес участвовал почти во всех победных играх, но эту победу воспринял как-то буднично: «Слабых команд на турнире нет, а для успеха нам остался еще один шаг». В финале Бразилия сыграет с победителями матча Чили и Перу, но личное доминирование Алвеса над Аргентиной сейчас даже важнее.
26 лет назад сборная Аргентины выиграла последний значимый трофей. Тогда в финале Кубка Америки аргентинцы обыграли Мексику (2:1, дубль Батистуты). По Кубку Америки и соперничеству с Бразилией есть важное пересечение с финалом 2007-го. Тогда Дани Алвес вышел на замену и забил третий мяч в ворота Аргентины, а Бразилия разгромно выиграла со счетом 3:0.
Алвес и Месси остаются единственными игроками из того матча, которые все еще играют за сборную. Учитывая две победы на Кубке Конфедераций, по трофеям в сборной Алвес тоже громит Месси с такой же разницей. Для четвертого трофея ему осталось выиграть только ближайший матч.