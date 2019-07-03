Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
Бразилия – Аргентина – супербитва. Так почему Бразилия – фаворит?
Бразильцы и правда были однозначными фаворитами у букмекеров, хотя играла Аргентина на этом турнире не так уж плохо, как о ней писали. Но Бразилия легко вышла из группы и до сих пор не пропустила ни одного гола, в отличие от Аргентины, добывавшей каждую свою победу со скрипом. Ну, и не стоит забывать, что нынешняя Копа – домашняя для «Селесао».
Притом последний раз Аргентина в официальном матче обыгрывала Бразилию аж в 2005 году. Но с тех пор было слишком много товарищеских игр, а официальных – всего пять.
Всего же в 115 матчах до этого полуфинала перевес по победам – минимальный в пользу бразильцев (46:43).
Тренеры подготовили сюрпризы?
Нет. Лионель Скалони долго тасовал состав во всех четырех играх, но на Бразилию поставил всех тех же футболистов, что обыграли Венесуэлу в четвертьфинале. Не стал выстраивать дополнительную оборону или переходить на пять защитников. В атаке было то же трио, что и несколькими днями раньше: Месси-Агуэро-Мартинес.
Тите же вообще не расценивается как любитель делать много изменений. После дисквалификации вернулся необходимый полузащите Каземиро, а выход Филипе Луиса был из-за травмы под вопросом. Защитник так и остался на скамье, зато поработал подносчиком воды для партнеров, а в «старте» вышел Алекс Сандро. В остальном – абсолютно предсказуемый Тите, как в конце концов поверил на Копе в квартет Эвертон-Коутиньо-Жезус-Фирмино, так и выставил всех четверых биться с Аргентиной.
Жуть как поздно, я не смотрел матч. Что особенного пропустил?
Экс-зенитовец Леандро Паредес классно бил и много психовал. Нанес отличный удар издалека на 12-й минуте, мяч просвистел в сантиметрах от перекладины. Следом аргентинец поругался с Коутиньо, а под конец тайма в ярости толкал Каземиро. Был очень заведен и не боялся рискованных подкатов. А после матча расплакался от эмоций.
Реактивный ветеран Дани Алвес восхитил объемом работы. Он не допустил практически ни одной ошибки на своем фланге, показал сумасшедшее движение и сделал аж пять обводок. В конце тайма повздорил с Акуньей, но судья не стал разбираться и влепил обоим по желтой карточке. Бразильца это смутило мало – впечатляющая уверенность в каждом движении и даже каждом взгляде.
Ну, почти в каждом.
Аргентина атаковала больше и многократно перебила Бразилию по ударам (аж 14:4!), но ничего не забила, а у хозяев Копы отличились Жезус и Фирмино – оба ассистировали друг другу и забили голы с близкого расстояния. В итоге – 2:0.
Почему так радостно за Жезуса?
Парень здорово провел первые два сезона за «Ман Сити», но не очень круто выглядел в прошлом – всего семь голов. На Копе Жезуса легко было назвать главным неудачником – он вообще не забивал и не раздавал голевые передачи, к тому же еще смазал пенальти в игре с Перу. Из десяти ударов по воротам попал в створ только трижды и порол моменты.
Притом было и хорошее – например, 12 удачных попыток дриблинга из 15. Кстати, победный послематчевый пенальти Парагваю забил именно Жезус. В матче с Аргентиной ему требовалось только лишь не промазать с удобного прострела, что он и сделал. А потом нужно было разобраться с двумя защитниками и выкатить на пустые ворота Фирмино, чтобы тот удвоил счет. Жезус – герой, и это заслуженно.
На что могут пожаловаться аргентинцы?
Прошлой ночью фанаты Бразилии как могли мешали аргентинцам спать – они узнали, где остановилась команда и устроили шоу фейерверков. Довольно популярный прием, о котором мы не раз слышали и в европейском футболе.
К тому же рано утром некоторые умудрились еще и дозвониться до футболистов в отеле. Впрочем, сонной Аргентину на поле никак назвать было нельзя – команда хорошо двигалась и по сути редко допускала странные ошибки. Вернее, даже их было всего три, но две из них оказались голевыми.
Так а Месси, Месси-то что?
Навесил на Агуэро, тот пробил в перекладину. Сам во втором тайме грохнул в штангу. Со стандарта пробил красиво, но Алиссон был прекрасен. Отрабатывал аж до собственной штрафной, обыгрывал (семь обводок!), раздавал, выкладывал под удар и старался как мог. Только волшебства не сотворил.
Месси, как и всей его команде себя упрекнуть абсолютно не в чем. Аргентина выглядела ярче Бразилии, атаковала яростнее и разнообразнее, хоть и атаки ее были больше стихийными, чем четкими и продуманными. В таких случаях говорят, что все решил класс, и это правда – сборная Бразилии действительно чуть класснее соперника, потому и победила. Но в таких случаях сильно жалеют тех, кто отчаянно старался. Шанс на чудо у Аргентины был.
Бразилия сыграет 7 июля в воскресенье финальный матч против победителя второй полуфинальной пары Чили-Перу. Аргентине – утешаться матчем за третье место днем ранее.