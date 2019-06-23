Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч

«Я помню первый гол, который забил за «Хоффенхайм» против «Вердера». Тогда я обогнул вратаря и отвернулся от него. Идея пришла ко мне просто так. Это опасно, не так ли? Вы можете не забить. Но всякий раз, когда появляется возможность, я делаю это», – рассказывал Фирмино о своей манере. Это уже стало его отличительной фишкой.

До этой игры с Бразилией сборная Перу пропустила на Кубке Америки всего один мяч. Перуанцы сыграли нулевую ничью с Венесуэлой, а потом обыграли Боливию во втором туре (3:1). Результаты Бразилии похожи на достижения Перу, но голов команда вообще не пропускала. И это при всей критике бразильской игры в ничейном матче с Венесуэлой.

Перуанцы развалились в главном матче группы, что для них совсем не характерно. Вратарь Гальесе всю карьеру провел на родине и только раз уезжал в Мексику, но в сборной отыграл без больших провалов уже больше 50 матчей. Была в его карьере и героическая игра против Бразилии. На Кубке Америки-2016 сборная Перу победила со счетом 1:0 из-за спорного гола.

В том матче Гальесе потащил шесть ударов в створ ворот (были и невероятные спасения), а Бразилия вылетела из турнира уже на групповом этапе. Теперь все вернулось в более привычную реальность, где Бразилия занимает безальтернативное первое место в группе. Шансы на выход остаются и у Перу, но только с третьего места.