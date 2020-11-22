Педро Гальесе

Лента
Материалы
Материалы
Защитник заменил вратаря во время серии пенальти. И отбил решающий удар
4
#Родриго Шлегель
4
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
Все материалы