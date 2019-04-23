Дани Алвес – самый титулованный футболист мира. Но у него есть и странные трофеи
В воскресенье «ПСЖ» оформил титул чемпиона Франции, Дани Алвес во второй раз выиграл этот турнир. Таким образом, количество трофеев у него достигло аж 42 – это рекорд, который невероятно сложно побить, даже если всю жизнь играешь в суперклубах – «Севилье», «Барселоне», «Ювентусе» или «ПСЖ».
В европейских клубах бразильцу покорились 13 турниров.
- Чемпионат Испании (6), Кубок Испании (5), Суперкубок Испании (5)
- Чемпионат Италии (1), Кубок Италии (1)
- Чемпионат Франции (2), Кубок Франции (1), Кубок лиги Франции (1), Суперкубок Франции (1)
- Кубок УЕФА (2), Лига чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (4), Клубный ЧМ (3)
Еще три турнира – в сборной Бразилии:
- Кубок Америки (1)
- Кубок конфедераций (2)
- Молодежный чемпионат мира U-20 (1)
Итого: 39 побед. Откуда взялось число 42? У Алвеса есть еще три трофея в составе бразильского клуба «Баия», где он и начинал профессиональную карьеру.
Это было настолько давно, что о тех титулах многие забыли. Хотя их тоже стоит считать официальными. По сути, нам известны чемпионат Бразилии (Серия А) и Кубок. Выиграть оба турнира с клубом «Баия» тяжело, чемпионом он, например, становился всего дважды в истории.
Впрочем, это не единственные соревнования, в которых участвовала команда. Существуют также чемпионаты бразильских штатов, которым уже более сотни лет. «Баия» играет в Лиге Байано – чемпионате штата Баия, где редко возникает интрига. «Баия» выигрывала турнир 48 раз, у ближайшего преследователя «Витории» на 20 побед меньше.
В 2001 году «Баия» также стала чемпионом, в финале переиграв «Жуазейро» – 1:1 и 3:1. Кстати, именно в «Жуазейро» Алвес играл в футбол подростком на протяжении трех лет, но окончательно сформировала игрока «Баия». Тот трофей он выиграл в 18-летнем возрасте.
Еще два трофея бразилец добыл в Кубке Нордесте – это основанный в 1976 году турнир, который разыгрывают команды Северо-восточного региона Бразилии. Он проводился с большими перерывами, но в 2001 году получил новую формулу (16 команд играли по однокруговой системе, четыре лучшие проходили в полуфинал) и серьезный зрительский интерес.
Тогда «Баия» заняла второе место в группе, в полуфинале обыграла «Форталезу», а в финале победила «Спорт». Это как раз был первый кубок Алвеса в карьере, выигранный за пару недель до его 18-летия. Команда защитила трофей и в следующем году, на этот раз в полуфиналах был обыгран «Наутико», а в решающих играх – «Витория».
42 трофея у Дани Алвеса, и он опередил рекордсмена Хоссема Хассана из Египта – у того 41 титул. У египтянина больше половины из них – победы в домашних египетских турнирах, остальные – международные, в том числе и три Кубка Африки. Список бразильца, конечно, выглядит внушительнее по качеству. С недавних пор – и по количеству.