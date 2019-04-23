Дани Алвес – самый титулованный футболист мира. Но у него есть и странные трофеи

Итого: 39 побед. Откуда взялось число 42? У Алвеса есть еще три трофея в составе бразильского клуба «Баия» , где он и начинал профессиональную карьеру.

Это было настолько давно, что о тех титулах многие забыли. Хотя их тоже стоит считать официальными. По сути, нам известны чемпионат Бразилии (Серия А) и Кубок. Выиграть оба турнира с клубом «Баия» тяжело, чемпионом он, например, становился всего дважды в истории.

Впрочем, это не единственные соревнования, в которых участвовала команда. Существуют также чемпионаты бразильских штатов, которым уже более сотни лет. «Баия» играет в Лиге Байано – чемпионате штата Баия , где редко возникает интрига. «Баия» выигрывала турнир 48 раз, у ближайшего преследователя «Витории» на 20 побед меньше.

В 2001 году «Баия» также стала чемпионом, в финале переиграв «Жуазейро» – 1:1 и 3:1. Кстати, именно в «Жуазейро» Алвес играл в футбол подростком на протяжении трех лет, но окончательно сформировала игрока «Баия». Тот трофей он выиграл в 18-летнем возрасте.