Безумный гол Мартинеса на Кубке Америки. Подставил пятку, мяч залетел вратарю между ног

Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ» на ютубе

Развитие матча с Венесуэлой напомнило игру Аргентины и Катара. Она тоже завершилась со счетом 2:0, а Мартинес забил в самом начале матча. Отличие лишь в важности игры, которую сам Мартинес еще до старта назвал главной на всем турнире. Логично, ведь до этого Аргентина мучительно прошла групповой этап, где нормально сыграла только с Катаром.

Лаутаро Мартинес демонстрирует безумную статистику. У него набралось уже шесть голов за десять матчей в составе сборной. Сравните с показателями Икарди (восемь матчей, один гол) и Дибалы (21 матч, один гол). Теперь их шансы заиграть в сборной уменьшились до предела, а для Икарди это важно и из-за конкуренции с Мартинесом в «Интере».

Интересно, что все свои голы в составе сборной Мартинес забил у тренера Скаллони. Месси за этот же период вколотил в два раза меньше голов, хотя сегодня пытался мотивировать себя пением гимна. Зато только два мяча из последних 61 на Кубке Америки Аргентина забила через розыгрыш углового. Гол Мартинеса как раз и оказался одним из этой пары.

Для шести голов за Аргентину Мартинесу понадобилось всего 11 раз попасть в створ. Он реализует больше половины точных ударов и по-настоящему дает результат.