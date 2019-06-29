Безумный гол Мартинеса на Кубке Америки. Подставил пятку, мяч залетел вратарю между ног
Аргентина выиграла у Венесуэлы (2:0) и попала в полуфинал Кубка Америки. По всему матчу у сборной Аргентины было полное преимущество, которое отразилось в голе Лаутаро Мартинеса. Этот мяч – полное доминирование над соперником. Мартинес так удачно подставил пятку под удар от Агуэро, что мяч скользнул между ног вратарю Фариньесу.
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Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ» на ютубе
Развитие матча с Венесуэлой напомнило игру Аргентины и Катара. Она тоже завершилась со счетом 2:0, а Мартинес забил в самом начале матча. Отличие лишь в важности игры, которую сам Мартинес еще до старта назвал главной на всем турнире. Логично, ведь до этого Аргентина мучительно прошла групповой этап, где нормально сыграла только с Катаром.
Лаутаро Мартинес демонстрирует безумную статистику. У него набралось уже шесть голов за десять матчей в составе сборной. Сравните с показателями Икарди (восемь матчей, один гол) и Дибалы (21 матч, один гол). Теперь их шансы заиграть в сборной уменьшились до предела, а для Икарди это важно и из-за конкуренции с Мартинесом в «Интере».
Интересно, что все свои голы в составе сборной Мартинес забил у тренера Скаллони. Месси за этот же период вколотил в два раза меньше голов, хотя сегодня пытался мотивировать себя пением гимна. Зато только два мяча из последних 61 на Кубке Америки Аргентина забила через розыгрыш углового. Гол Мартинеса как раз и оказался одним из этой пары.
Для шести голов за Аргентину Мартинесу понадобилось всего 11 раз попасть в створ. Он реализует больше половины точных ударов и по-настоящему дает результат.