Заметили, что Кубок Америки невозможно смотреть? Организация – беда
Поля подготовлены плохо
Лучше режиссерам не давать крупные планы, сразу становится видно, насколько статусу турнира не соответствует качество газона. Впрочем, на общих планах это тоже видно. «Не хочу знать, каким поле будет дальше, но для первой игры и для футболистов такого уровня оно могло быть намного лучше, а так – это просто позор», – возмущался главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Конечно, его подняли на смех, Аргентина проиграла Колумбии совсем не поэтому. Но тренер был прав: поля с кочками и вырванным дерном никак не соответствуют значимости турнира. Что вообще с ними будет, если пойдут дожди?
Показ мог быть гораздо лучше
Близко или далеко стоят телекамеры – вопрос вкуса и многочисленных споров, пожалуй, это не проблема. С запоздалыми повторами худо-бедно тоже можно смириться. Но про систему VAR в Южной Америке будто бы узнали совсем недавно.
Во время видеопросмотра нет никаких обозначений, какой именно момент вызвал споры, повтор момента может оказаться вообще не тем, какой смотрит судья. В случае отмены гола скриншоты даются далеко не сразу. Каждый раз приходится догадываться, почему забитый мяч нужно снова посмотреть, почему он отменен.
Посещаемость – кошмар
В пункте номер 9 мы сильно надеялись на крутую атмосферу, но южноамериканцы сильно нас подводят. На Кубке уже состоялись пять матчей, но в трех из них посещаемость не выше, чем на матчах российской Премьер-лиги. Довольно странно слышать крики тренеров на гигантском континентальном турнире из-за того, что стадион на три четверти пуст.
- Бразилия – Боливия: 47 260
- Венесуэла – Перу: 13 370
- Аргентина – Колумбия: 35 572
- Парагвай – Катар: 19 166
- Уругвай – Эквадор: 13 611
Самый дешевый билет на матч группового этапа стоит для бразильцев не больше 1000 рублей в переводе на наши деньги. Попасть на хорошие места можно за 2800. Но смотреть на Рондона, Фарфана и Оскара Кардосо они не хотят или не могут. Стадион в Белу-Оризонти, где играли Кавани и Суарес, вообще заполнился лишь на 21%.
Информативность на очень низком уровне
Данные о посещаемости взяты с сайта ESPN. О том, что Уругвай ночью перебил Эквадор по ударам в восемь раз, известно с сайта WhoScored. Неплохая информативность у сайта КОНМЕБОЛ. Ходить во все источники приходится потому что официальный сайт Кубка Америки во многом абсолютно бесполезен.
Там легко приобрести билеты на игры, есть несколько интересных цифр по итогам каждого из матчей, но на этом все. Несколько абзацев в качестве отчета о матче, заявки команд на отдельной вкладке – без фотографий, нет ни фото-, ни видеоконтента, очень скучно ведутся соцсети. По большому счету, будь тут вкладка лишь с одними билетами, никто бы не удивился, ибо остальные разделы вряд ли кому-то интересны.
Чего-то не хватает
На происходящее на поле жаловаться, в принципе, незачем. Там все справедливо: Бразилия укатала Боливию, Венесуэла и Перу не сильнее друг друга, поэтому 0:0, Аргентина и Колумбия вторым таймом не разочаровали, Катар подарил интригу с Парагваем, но молодцы и те, и те, а Уругвай разбил более слабый Эквадор, игравший три четверти матча вдесятером.
Голы очень хорошие – и бразильские, и колумбийские, второй парагвайский, первый катарский, а Кавани вообще зарядил Эквадору через себя в падении. Скучным турнир назвать нельзя, здесь и борьба, и скорости, и много интересных моментов.
Но все равно чего-то в целом не хватает. Скорее, всего понемногу – атмосферы, заполненных трибун, отскакивающего не от кочек, а от красивого газона мяча, информативности во время спорных моментов, возможности почитать что-нибудь интересное после игры. ЧМ-2018 в этом плане нас разбаловал, как и турниры в Бразилии, ЮАР или Германии, но и организация Евро проходит уже давно на самом высоком уровне. Копе надо прибавлять во всем.