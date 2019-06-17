Заметили, что Кубок Америки невозможно смотреть? Организация – беда

Поля подготовлены плохо

Лучше режиссерам не давать крупные планы, сразу становится видно, насколько статусу турнира не соответствует качество газона. Впрочем, на общих планах это тоже видно. «Не хочу знать, каким поле будет дальше, но для первой игры и для футболистов такого уровня оно могло быть намного лучше, а так – это просто позор», – возмущался главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Конечно, его подняли на смех, Аргентина проиграла Колумбии совсем не поэтому. Но тренер был прав: поля с кочками и вырванным дерном никак не соответствуют значимости турнира. Что вообще с ними будет, если пойдут дожди?