Чемпионат Бразилии

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Футбол
«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
#Атлетико Минейро
Футбол
🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста
#Атлетико Минейро
Футбол
Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
#коронавирус
Футбол
«Интернасьонал» упустил первое за 42 года чемпионство в бразильской Серии А. Победителем стал «Фламенго»
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Халк переходит в «Атлетико Минейро»
#Халк
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Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️
#Гремио
Бум! Форвард влетел в лицо вратаря шипами – пять швов. Но после – мир и дружба
#Дуглас Фридрих
В Бразилии разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба. Главное
#Палмас
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
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#Фелипе Мело
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«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию
#Робиньо
Кто такой Бруно Фукс – новый бразилец ЦСКА, который стоит миллионы после всего 16 матчей за взрослый клуб
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#Бруно Фукс
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