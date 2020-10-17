«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию

10 октября Робиньо в четвертый раз за карьеру вернулся в «Сантос». Робиньо согласился на бесплатную помощь клубу – по контракту он почти ничего не получал. Мы подробно рассказывали о деталях этого перехода. Главное: «Сантос» при любых раскладах оставался в плюсе на поле и фактически ничего не терял.

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Потери пришли из-за репутации Робиньо. В 2017 году итальянский суд заочно осудил его на девять лет по обвинению в групповом изнасиловании. Все это время Робиньо занимается обжалованием приговора и доказательством своей невиновности. Фанаты «Сантоса» не приняли такого Робиньо – они раскритиковали клуб за его подписание.

Сам «Сантос» сначала везде продвигал образ Робиньо. Послание для фанатов записывали даже его дети.