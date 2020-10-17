«Сантос» вернул Робиньо, а через неделю расторг контракт. Все из-за cуда по изнасилованию
10 октября Робиньо в четвертый раз за карьеру вернулся в «Сантос». Робиньо согласился на бесплатную помощь клубу – по контракту он почти ничего не получал. Мы подробно рассказывали о деталях этого перехода. Главное: «Сантос» при любых раскладах оставался в плюсе на поле и фактически ничего не терял.
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Потери пришли из-за репутации Робиньо. В 2017 году итальянский суд заочно осудил его на девять лет по обвинению в групповом изнасиловании. Все это время Робиньо занимается обжалованием приговора и доказательством своей невиновности. Фанаты «Сантоса» не приняли такого Робиньо – они раскритиковали клуб за его подписание.
Сам «Сантос» сначала везде продвигал образ Робиньо. Послание для фанатов записывали даже его дети.
ESPN пишет, что проблема еще глубже. «Сантос» потерял крупного спонсора из-за контракта с Робиньо. Компания Orthopride объявила о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке из-за уважения к женщинам. Orthopride объяснила такую позицию еще и тем, что клуб заранее не проинформировал ее о подписании Робиньо.
Теперь «Сантос» расторг контракт с Робиньо. Объяснение от клуба: «Сантос» и Робиньо сообщают, что приостанавливают действие контракта по взаимному согласию. Так сделано, чтобы игрок сосредоточился исключительно на своей защите в судебном процессе, который проходит в Италии».
Сам Робиньо высказался чуть подробнее: «С глубокой печалью в сердце сообщаю вам, что вместе с президентом я принял решение приостановить действие моего контракта в это неспокойное время в моей жизни. Моей целью была помощь «Сантосу». Если мое присутствие в какой-то мере мешает, лучше уйти и заняться своими личными делами».