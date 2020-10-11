36-летний Робиньо спасает родной клуб от кризиса: подписал контракт на пять месяцев с зарплатой в 229 долларов
Робиньо в четвертый раз подписывает контракт с «Сантосом». Как было до этого:
- Первый раз – в статусе выпускника академии «Сантоса» в 2002 году. Робиньо отыграл там три года.
- Второй раз – когда спасался от игрового кризиса, настигшего его в «Манчестер Сити». Отыграл там полгода (в аренде), но не остался. Хотя клуб предлагал постоянный контракт.
- Третий раз – когда «Милан» отдал его в аренду. Здесь уже у «Сантоса» не было возможности выкупить его.
Четвертое появление Робиньо в «Сантосе» случилось сейчас. И это вынужденная мера. «Сантос» сейчас трещит по швам из-за финансовых проблем, которые давят со всех сторон. Робиньо согласился помочь.
Есть проблемы с ФИФА. «Сантос» три года не мог выплатить «Гамбургу» полную стоимость трансфера за Клебера Рейса – и те логично постучались в ФИФА. Организация сразу же наложила трансферный бан на «Сантос» до полной выплаты долгов. С «Гамбургом» клуб рассчитался только в сентябре – выплатил 2,5 млн евро. Бан уже сняли.
Есть задолженности по другим сделкам перед чилийским «Уачипато» и «Атлетико Насьоналем». До 13 октября они могут подписывать новых футболистов. Дальше, видимо, появится еще один трансферный бан до расчета по долгам («Сантос» должен им в сумме 14 млн реалов = чуть больше 2 млн евро).
Есть финансовые проблемы, возникшие из-за коронавируса.
Есть долги перед собственными игроками. С ними «Сантос» пообещал расплатиться в ближайшее время.
В момент, когда игроков все-таки можно регистрировать, «Сантос» делает это аккуратно и экономно. В этом сезоне клуб взял одного игрока в аренду и подписал пять свободных агентов. С шестым – Робиньо – они договорились на очень льготных условиях.
Последним местом работы Робиньо был турецкий «Истанбул», из которого он ушел еще в августе. Сейчас Робиньо 36 лет, и он подписал 5-месячный контракт с «Сантосом». На официальном сайте клуб сказал, что месячная зарплата Робиньо по этому соглашению составит всего 1500 реалов (или 229,2 евро).
Сам Робиньо с уважением отнесся к клубу в такой ситуации. На первой пресс-конференции он сказал:
«Сантос» переживает тяжелые времена. Я хочу помочь клубу, который дал мне все. Здесь мой дом, мой родной клуб. Моя цель – помочь вернуться «Сантосу» на самые высокие места, туда, где ему и место».
Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра уже сказал, что за это время постарается избавить клуб от всех финансовых проблем – чтобы через пять месяцев пересмотреть контракт с Робиньо и предложить ему достойные условия.