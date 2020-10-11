36-летний Робиньо спасает родной клуб от кризиса: подписал контракт на пять месяцев с зарплатой в 229 долларов

Есть проблемы с ФИФА. «Сантос» три года не мог выплатить «Гамбургу» полную стоимость трансфера за Клебера Рейса – и те логично постучались в ФИФА. Организация сразу же наложила трансферный бан на «Сантос» до полной выплаты долгов. С «Гамбургом» клуб рассчитался только в сентябре – выплатил 2,5 млн евро. Бан уже сняли.

Есть задолженности по другим сделкам перед чилийским «Уачипато» и «Атлетико Насьоналем». До 13 октября они могут подписывать новых футболистов. Дальше, видимо, появится еще один трансферный бан до расчета по долгам («Сантос» должен им в сумме 14 млн реалов = чуть больше 2 млн евро).

Есть финансовые проблемы, возникшие из-за коронавируса.

Есть долги перед собственными игроками. С ними «Сантос» пообещал расплатиться в ближайшее время.

В момент, когда игроков все-таки можно регистрировать, «Сантос» делает это аккуратно и экономно. В этом сезоне клуб взял одного игрока в аренду и подписал пять свободных агентов. С шестым – Робиньо – они договорились на очень льготных условиях.

Последним местом работы Робиньо был турецкий «Истанбул», из которого он ушел еще в августе. Сейчас Робиньо 36 лет, и он подписал 5-месячный контракт с «Сантосом». На официальном сайте клуб сказал, что месячная зарплата Робиньо по этому соглашению составит всего 1500 реалов (или 229,2 евро).