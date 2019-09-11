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Истанбул Башакшехир
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Страна
Турция
Стадион
Олимпийский
Тренер
Окан Бурук
О. Бурук
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Два года кошмара Арды Турана: драка, угрозы, дисквалификация, теперь условный срок
#Арда Туран
11 сентября 2019, 17:29
Звезде «Ромы» разбили голову в кровь – турецкие фанаты кинули с трибун монету
#Лоренцо Пеллегрини
29 ноября 2019, 10:57
Кудряшов забил в первой же игре за лидера Турции
#Федор Кудряшов
18 февраля 2019, 21:35