Кудряшов забил в первой же игре за лидера Турции
Федор Кудряшов – один из пяти футболистов «Рубина», которые покинули клуб нынешней зимой. Вся пятерка на слуху, помимо Кудряшова это Навас, Азмун, Джанаев и Чико. Первый завершил карьеру, двое последних пока сидят без команды, а Азмун стал форвардом «Зенита». Кудряшов выбрал более экзотичный вариант – он тоже перешел в клуб, который лидирует, но не в России, а в Турции.
«В последний день трансферного окна в Европе появился вариант в Турции, в «Истанбуле». Прилетел, прошел медосмотр и подписал контракт», – рассказал Кудряшов после перехода. Сегодня он забил за свой новый клуб в первой же игре – вышел на левом фланге обороны против «Антальяспора», на 27-й минуте схватил желтую карточку, а через шесть минут отличился. Причем за предыдущие 16 лет карьеры Федор забивал всего лишь дважды – за «Сибиряк» в 2004-м и за «Ростов» в 2016-м.
«Истанбул Башакшехир» был создан в 1990 году под названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор», а свое нынешнее название получил пять лет назад. Лучшие достижения – два финала Кубка, а также второе место в чемпионате пару сезонов назад. Сейчас же Кудряшов переходил уже в лидирующий клуб Турции, причем лидирующий уверенно – на шесть очков впереди идущего следом «Галатасарая».
Считается, что «Истанбул» частично поддерживается государством и не слишком любим обычными болельщиками – фанатская база у «Галатасарая», «Фенербахче», «Бешикташа» и других популярных клубов Турции несравнимо выше. В чемпионате «Истанбул» забивает гораздо меньше «Галатасарая» и «Бешикташа» (33 против 45 и 42 голов соответственно), но пропускает вообще в среднем по голу за два матча (11 за 22 тура) – отсюда и такое уверенное лидерство.
Еще одна особенность нынешнего «Истанбула» – очень, даже не так, ОЧЕНЬ возрастной состав. Вот десятка самых известных игроков, рядом возраст, все наглядно:
Конкурирует теперь Кудряшов с экс-защитником «Арсенала» и «Ман Сити» Гаэлем Клиши, а выходит в старте со знакомым по РПЛ Сердаром Таски, легендой всего турецкого футбола Эмре Белезоглу, а также суперзвездами прошлого – Робиньо и Арда Тураном. Адебайор, Ба, Инлер и Элиа матч с «Антальяспором» начали смотреть со скамейки запасных.
Отрыв «Истанбула» от ближайшего конкурент – «Галатасарая» – по-прежнему является шестиочковым. До конца еще 12 туров, в каждом из весенних месяцев по топ-матчу – в марте с «Фенербахче», в апреле – с «Бешикташем», в мае – с «Галатасараем».
«Я попал в команду, которая считается одной из самых дисциплинированных и организованных», – радовался Федор. Весной ему точно не будет скучно – команда борется за чемпионство далеко не в самой топовой, но уж точно в одной из самых горячих лиг Европы. Независимо от конечного результата воспоминания останутся на всю жизнь. Вероятно, и с золотой медалью на шее.