Кудряшов забил в первой же игре за лидера Турции

Конкурирует теперь Кудряшов с экс-защитником «Арсенала» и «Ман Сити» Гаэлем Клиши, а выходит в старте со знакомым по РПЛ Сердаром Таски, легендой всего турецкого футбола Эмре Белезоглу, а также суперзвездами прошлого – Робиньо и Арда Тураном. Адебайор, Ба, Инлер и Элиа матч с «Антальяспором» начали смотреть со скамейки запасных.



Отрыв «Истанбула» от ближайшего конкурент – «Галатасарая» – по-прежнему является шестиочковым. До конца еще 12 туров, в каждом из весенних месяцев по топ-матчу – в марте с «Фенербахче», в апреле – с «Бешикташем», в мае – с «Галатасараем».



«Я попал в команду, которая считается одной из самых дисциплинированных и организованных», – радовался Федор. Весной ему точно не будет скучно – команда борется за чемпионство далеко не в самой топовой, но уж точно в одной из самых горячих лиг Европы. Независимо от конечного результата воспоминания останутся на всю жизнь. Вероятно, и с золотой медалью на шее.